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سيـــاســة
حبس نجلة القرضاوي وزوجها لاتهامهما بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية
الإثنين 03 يوليه 2017 12:08 ص
الداعية يوسف القرضاوي
أخر الأخبار
الداعية يوسف القرضاوي
نجوى عبد العزيز:
أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، مساء الأحد، بحبس علا يوسف القرضاوي نجلة الداعية الإرهابي المقيم في دولة قطر، وزوجها القيادي بحزب الوسط حسام خلف، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة، لاتهامهما بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية.
وأسندت النيابة إلى نجلة "القرضاوي" وزوجها عددا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان) الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهما بذلك.
كما تضمنت قائمة الاتهامات تمويل تلك الجماعة ومعاونتها على تنفيذ أغراضها الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها.
جماعة الإخوان
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