المالية: لن نحرك أسعار المحروقات خلال العام المالي الحالي

عمرو الجارحي 5

أحمد الدسوقى



نفى عمرو الجارجى، وزير المالية، رفع الدعم عن المحروقات خلال الـ 8 أشهر المقبلة، مؤكدا أنه لن يتم تحريك أسعار المحروقات خلال العام المالى الحالى.



وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد قال فى بيان صحفى أن وزارة المالية تعمل حاليًا على رفع الدعم عن المحروقات نهائيًا خلال الـ8 أشهر القادمة.



وقال الجارحى، فى مداخلة تلفونية لبرنامج كل يوم ، مع الاعلامى عمرو اديب، ان البيان الصحفى تم فهمه بالخطأ ، مؤكدا ان الحكومة تعمل على رفع الدعم تدريجيا فى مدة زمنية تتراوح ما بين 3 الى 5 سنوات وليس خلال 8 شهور فقط.



فى سياق متصل ، توقع وزير المالية تحسن أسعار الدولار بشكل كبير خلال الشهور القليلة المقبلة بدعم من الإجراءات الاقتصادية القوية التى تم اتخاذها.