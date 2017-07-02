أتوبيسات شركات السياحة

أحمد عوض



أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تراجع مبيعات الأتوبيسات 51.2% لتصل إلى 5036 وحدة خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجارى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 10322 وحدة.



وبحسب التقرير، هوت مبيعات الأتوبيسات المستوردة بنسبة 38.6% لتصل إلى 2581 وحدة مقابل 4207 أتوبيسات خلال العام الماضى.





كما تراجعت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة 59.9% بواقع 2455 وحدة مقارنة بـ 6115 أتوبيسا خلال 2016.



ويعود تراجع مبيعات الأتوبيسات إلى هبوط مبيعات ميكروباصات النقل الصغيرة Micro Micro، بنسبة 59% مسجله بيع 2138 وحدة مقابل 5223 أتوبيس؛ كما هوت مبيعات فئة الميكروباص النقل Transport Micro، بنسبة 50.6% لتسجل بيع 1663 ميكروباص مقابل 3368.



في المقابل، صعدت مبيعات فئة ميكروبصات السياحي، لتصل إلى 756 وحدة مقابل 262 خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما هبطت مبيعات الميني باص النقل " Transport Mini" بنسبة 70% مسجله بيع 191 أتوبيسا مقابل 652.



كما انحدرت مبيعات الميني باص السياحي Tourism Mini بنسبة 66% لتبلغ 73 وحدة مقابل 216.



وتجمدت مبيعات أتوبيسات النقل المتوسطة " Transport Midi"، عند مستوى 51 أتوبيسا مقارنة بـ 366 وكذلك توقفت مبيعات أتوبيسات "Transport Maxi-City" عند نحو 21 وحدة مقابل 111 أتوبيسا.



وتراجعت مبيعات فئة "Tourism Maxi لتصل إلى 48 وحدة مقابل 61 أتوبيسا، بينما صعدت مبيعات "Transport Maxi" لتبلغ 95 أتوبيسا مقارنة بـ63 وحدة.



وجاءت سوزوكي في المرتبة الأول بقائمة الأتوبيسات الأكثر مبيعًا خلال الفترة من يناير حتى مايو، بواقع 1370 وحدة بحصة سوقية بلغت 27.2%، تبعتها تويوتا بإجمالى 1064 وحدة بحصة سوقية بلغت 21.1%.



واحتلت كينج لونج المرتبة الثالثة بقائمة المبيعات،مسجلة 768 وحدة مباعة، وتليها شيفروليه بواقع 631 أتوبيس، وسجلت مبيعات مرسيدس من الأتوبيسات نحو 598 وحدة.



وجاءت "بايك" في المرتبة السادسة بواقع 205 وحدة، تليها "كاري" بـ 132 أتوبيس، تبعتها "ميتسوبيشي" بنحو 104 وحدة، بريليانس 85.



واحتلت هيونداي المرتبة العاشرة بقائمة مبيعات الأتوبيسات، بواقع 42 أتوبيس، تبعتها فولفو بـ 35 أتوبيس، فيما جاءت "ايفكو" في المركز اﻷخير من اﻷتوبيسات بواقع 35 وحدة.



وحاظت سوزوكي «SUZUKI/Microbus» على النسبة الأكبر من مبيعات ميكروباصات النقل الصغيرة "Transport Micro Micro"، بنسبة 64% لتسجل 1370 وحدة من إجمالي المبيعات التي بلغت 2138 خلال الفترة من يناير حتي مايو.



وجاءت شيفروليه من طراز Chevrolet - N300، في المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 19% مسجلة بيع 414 وحدة، تبعتها بايك من طراز" BAIC - MZ40" بنسبة 10% مسجلة بيع 205 وحدة.



وجاءت "كاري" من طراز «Karry - Q22» في المرتبة الرابعة بنسبة 6% بواقع 132 وحدة، تبعتها بريليانس من طراز "Brilliance - X30" بحصة سوقية مسجلة 1% بنحو 17 وحدة فقط ، فيما لم تتكمن العلامات التجارية الأخري من بيع أي أتوبيس خلال تلك الفترة.



أداء مبيعات أتوبيسات "Transport Micro"



جاءت العلامة اليابانية "تويوتا" علي المرتبة الأولي قائمة مبيعات أتوبيسات "Transport Micro"، بنسبة 46% من طرازها " Toyota Hiace" بواقع 768 وحدة، تبعتها العلامة الصينية "كينج لونج" من طرازها "King Long -SXQ6500"، بحصة سوقية بلغت 40% مسجلة بيع نحو 719 وحدة.



وجاءت شيفرولية " Chevrolet - GM- QKR Bus" في المرتبة الثالثة، بنسبة 7% بواقع 108 أتوبيسات، بينما جاءت "بريليانس" في المركز الأخير بحصة سوقية 4% مسجلة بيع 68 وحدة.



أداء مبيعات الميني باص النقل "Transport Micro"

أحتلت شيفرولية "GM- NPR66L"، المرتبة الأولي من إجمالي مبيعات الميني باص النقل Transport Mini، بحصة سوقية 44% مسجلة بيع 84 وحدة من إجمالي 191 ميكروباص.

وجاءت ميتسوبيشي من طراز "Mitsubishi - GB CRUISER GLS" في المرتبة الثانية بحصة سوقية 35% بواقع 67 وحدة، تبعتها "مرسيدس" من طراز "MCV 240" بنسبة 12% بإجمالي بيع 24 وحدة.



وجاء طراز هيونداي Hyundai - Minibus - LSبحصة سوقية بلغت 4% بواقع 8 أتوبيسات فقط، تبعتها ميتسوبيشي Mitsubishi - GB CRUISER GLS، بحصة سوقية 3% بواقع 5 أتوبيسات.





أداء مبيعات أتوبيسات Transport Midi

تصدرت شيفرولية قائمة مبيعات أتوبيسات Transport Midi، من طراز"hevrolet - GM-NQR 71R" بحصة سوقية بلغت 49% لتسجل بيع 25 وحدة من إجمالي المبيعات التي بلغت 51 أتوبيسًا.



فيما جاءت طراز ميتسوبيشي "Mitsubishi - GB MIDI-BUS"، بحصة سوقية 29% بواقع 15 وحدة، ونحو 11 أتوبيسات من طرازها "Mitsubishi - GB MIDI-BUS GLS".





قائمة اﻷتوبيسات اﻷعلي مبيعًا

أما عن أعلي قائمة أعلي الأتوبيسات مبيعات خلال فترة الربع الأول من العام الجاري، فجاءت سوزوكي SUZUKI/Microbus في المرتبة الأولي بنحو 1370 وحدة، تبعتها تويوتا TOYOTA/HIACE بـ 1016 أتوبيس.



وجاءت مبيعات كينج لونج من طراز King Long XMQ6500E، في المرتبة الثالثة بواقع 768 وحدة، فيما بلغت مبيعات شيفروليه Chevrolet - GM- QKR Bus نحو 414 أتوبيس.

وجاءت بايك في المرتبة الخامسة من طراز BAIC - MZ40، بواقع 205 وحدة، تبعتها كاري Karry - Q22 بـ 132 أتوبيس، وسجل طراز شيفروليه Chevrolet - GM- QKR Bus نحو 108.



وجاء طراز مرسيدس Mercedes - MCV 400 في المركز الثامن، بواقع 89 أتوبيس، تليها شفروليه Chevrolet - GM-NPR66L بـ 84 وحدة، تبعتها بريليانس Brilliance - JINBEI HAISE بنحو 68 أتوبيس.



وسجلت ميتسوبيشي Mitsubishi - GB CRUISER GLS، 52 نحو 67 وحدة، تبعتها تويوتا Toyota Coaster بـ 48 أتوبيس، وجاء في المركز الأخير طراز شفروليه Chevrolet - GM-NQR 71R بواقع 25، فيما بلغ اجمالي مبيعات العلامات اﻷخري من الأتوبيسات نحو 642.