بمؤتمر مصر تستطيع.. الأنصاري: النساء أكثر عرضة لأمراض القلب

مؤتمر مصر تستطيع الجلسة الثانية 5

ولاء البري وهاجر عمران



قالت الدكتورة دعاء الأنصاري، استشاري العلاج الطبيعي بالولايات المتحدة: إن النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، خاصة بعد انقطاع الدورة الشهرية التى تكون فيها المرأة أكثر عرضة لهذا المرض.



وطالبت خلال الجلسة الثانية لمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" الذي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بتعظيم دور الحملات لتوعية المرأة المصرية من الخطورة التى يمكن أن تتعرض لها بسبب أمراض القلب.



واعتبرت الأنصاري الجلسة التى جاءت تحت عنوان "الرعاية الصحية خدمات فعالة للمجتمع الحركة تمثل أحد أهم العناصر التى يجب أن تعتمد عليها المرأة لمواجهة أمراض القلب.. وقالت من الضروري جدا للسيدات أن يقمن برفع ضربات القلب بطريقة مناسبة، وذلك من خلال السير 3 مرات أسبوعيا من نصف ساعة إلى 45 دقيقة، وأعربت عن أملها فى أن تتولى الدولة والأجهزة المعنية برامج توعية تبدأ بالمدارس لتوعية الأطفال بأهمية الرياضة كوسيلة من ضمن الوسائل المهمة لمواجهة مخاطر أمراض القلب.



وأكدت الدكتورة دعاء الأنصاري، أن أعراض الإصابة بأمراض القلب تختلف بالنسبة للمرأة عنها للرجل، لذلك يجب أن تتم المتابعة الدقيقة للنساء فى جميع المراحل العمرية لتجنب إصابتهم بأمراض القلب.