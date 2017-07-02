حرمان النائب أحمد الطنطاوى من دور الانعقاد الثالث

النائب أحمد الطنطاوى عضو تكتل 25/ 30

ياسمين فواز



أوصت لجنة القيم بمجلس النواب عقب انتهاء اجتماعها مع النائب أحمد الطنطاوى عضو تكتل ٢٥/٣٠ للتحقيق معه في إهانة رئيس الجمعية الجغرافية، وإهدار مال عام بتكسير ميكروفون أثناء مناقشات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير، إلى حرمان النائب من دور الانعقاد الثالث.



من جانبه، قال النائب أحمد الطنطاوى: إن إحالته إلى لجنة القيم هي ضريبة هينة لموقفه المعارض للاتفاقية، قائلا: "مستعد لتحملها هي أو غيرها في سبيل التمسك بما يمليه علي ضميرى أيا كانت النتائج، إيمانا مني بصلابة موقفي، وأتمني فقط وجود شرف في الخصومة وعدم التنكيل بالمقربين مني في دائرتي الانتخابية".



وتابع في تصريحاته لـ"المال": "لن ننشغل بمسائل شخصية على حساب قضيتنا"، لافتا إلى أن نواب التكتل كتبوا بالفعل استقالاتهم وسلموها إلى أحد الزملاء قبل بدء مناقشة اتفاقية لتقديمها في الوقت الذي يحدده التكتل.