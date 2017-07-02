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سيـــاســة
استمرار حبس 7 مواطنين اعترضوا على زيادة أسعار الوقود
الأحد 02 يوليه 2017 07:21 م
حبس
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حبس
إيمان عوف
قال مختار منير المحامي بمركز حرية الفكر والتعبير، إن نيابة قصر النيل قررت استمرار حبس 7 مواطنين أربعة أيام، بتهمة التجمهر وقطع الطريق والاشتراك في صفحة على "اركن عربيتك" التي تناهض ارتفاع أسعار الوقود.
وأشار منير إلى أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على 8 مواطنين، واخلت النيابة سبيل الطبيب عصام مسعد من سرايا النيابة وقررت استمرار حبس السبعة الآخرين أربعة أيام.
واعترض 8 مواطنين على ارتفاع أسعار الوقود إثر قرار الحكومة بزيادة أسعار جميع المشتقات البترولية الخميس الماضي، وقاموا بركن عرباتهم على كوبري أكتوبر.
دعم الوقود
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