انتخابات مقعدى الشركات المقيدة بالبورصة: لم يتقدم أحد

خالد أبوهيف وهاشم السيد يؤكدان المشاركة من جديد

أحمد شلبى ينوى المنافسة على مقعد شركات النيل





شريف عمر :





لم تشهد الانتخابات التكميلية لمجلس إدارة البورصة لاختيار ممثلين عن الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية وبورصة النيل، تقدم أى مرشح بعد مرور يومين على فتح باب الترشح فى 29 يونيو الماضى، والتى تنتهى 5 يوليو الحالى.





وقالت مصادر مقربة من العملية الانتخابية إن اللجنة المشرفة على الانتخابات طالبت المرشحين بالحصول على شهادة حديثة من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد بعدم وجود طلبات تحريك دعاوى جنائية ضد المرشح نتيجة مخالفات تتعلق بالتأثير على التداولات في سوق المال من عدمه، وهى الإجراءات التى أجلت من إعادة بعض المرشحين التقدم من جديد للانتخابات.

وأشارت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"المال"، إلى أن بعض المرشحين المتقدمين للانتخابات فى المرحلة الأولى خلال شهر رمضان حصلوا على شهادة الرقابة المالية، والتى تسرى لمدة 15 يوماً، وهو الأمر الذى تطلب تجديدها من الهيئة لتقديمها من جديد.

وعلمت "المال" أن خالد أبوهيف سيتقدم خلال الساعات القليلة المقبلة بأوراق ترشحه للمنافسة على مقعد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية، بعد أن حصل على مستندات تؤكد صحة موقفه من الترشيح، لتلافى أي طعون جديدة من باقى المنافسين.

وكان أبوهيف قد تعرض خلال المرحلة الأولى من الانتخابات للاستبعاد من جانب لجنة التظلمات بداعى أن سهم شركته الملتقى العربى من الأسهم غير النشطة، وهو ما نفاه وحصل على خطاب رسمى يؤكد غير ذلك، وأقام دعوى قضائية فى محكمة الأمور المستعجلة لإيقاف الانتخابات، قبل أن يتم تأجيلها بفتوى من مجلس الدولة.

وقال هاشم السيد، عضو البورصة الحالى ونائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية، إنه مستمر فى المنافسة بالانتخابات، وسيتقدم خلال اليومين المقبلين بأوراق الترشح للمنافسة على مقعد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية، وحاولت المال الوصول الى جمال بهاء الدين الا انها لم تتمكن من ذلك، لكن المؤشرات الاولية تدلل على اهتمامه بالانتخابات والاستمرار فى بالمنافسة.

وتقدم كل من أبوهيف والسيد ووليد جمال الدين بأوراق الترشح للانتخابات فى المرحلة الاولى، بجانب مصطفى موسى رئيس شركة اسيوط الاسلامية للتنمية والتجارة، وأحمد العليمى رئيس شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، قبل أن يتم استبعاد الأخيرين لعدم توافر الشروط.

وعن مقعد شركات بورصة النيل، أكد بهاء الدين شلبى، نائب رئيس شركة ام بى للهندسة، أنه مهتم بقوة بالمشاركة فى الانتخابات، ومن المنتظر التقدم بالمستندات المطلوبة خلال اليومين المقبلين، فى حين لم تظهر بوادر أي منافسة أخرى على المقعد ضد شلبى.

وكانت الانتخابات قبل تأجليها قد شهدت تقدم 4 مرشحين للمنافسة على مقعد النيل، وهم شلبى ومنصور البربرى رئيس شركة بى اى جى للتجارة، ويحيى عاشور رئيس شركة بورسعيد للتنمية الزراعية، وحسين عبدالمحسن العضو المنتدب لشركة جينيال تورز، إلا أن إدارة البورصة قررت استبعاد بعضهم لعدم نشاط الأسهم بجانب عدم وجود شهادات جامعية، باستثناء شلبى.