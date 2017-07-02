أجندة الأحداث السياسية الإثنين 3-7

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



رئاسة الجمهورية

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة المجرية بودابست، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من رئيس وزراء المجر فيكتور أوروبان للمشاركة في أعمال قمة تجمع الفيشجراد الذي يضم التشيك وبولندا وسلوفاكيا إلى جانب المجر، ويستهل نشاطه الرسمي في العاصمة المجرية غدا الإثنين، بعقد قمة مصرية مجرية مع رئيس الحكومة أوروبان يبحث خلالها ما تحقق من تطور كبير في العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، وسبل تعزيز هذا الزخم والارتقاء به نحو مستويات أكبر على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية كافة خلال الفترة المقبلة، وفور انتهاء المباحثات يعقد قائدا البلدين، مؤتمرا صحفيا بمقر رئاسة الوزراء، كما يجري الرئيس السيسي سلسلة من اللقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، وتشمل الزيارة شقين مهمين: الأول التأكيد على المشاركة في أعمال القمة التي تعقد لأول مرة مع إحدى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، والثالثة على مستوى دول العالم كافة حيث لم يدع لها من قبل سوى اليابان وألمانيا، والشق الآخر هو التعاون الثنائي لتعزيز العلاقات المصرية المجرية.



البرلمان

يصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إنشاء الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات ، في الجلسة العامة غدا الإثنين، ويأتي ذلك بعد أن حسم المجلس في جلسات الأسبوع قبل الماضي المادة الخلافية بخصوص مدة الإشراف القضائي على الانتخابات، والتي شهدت خلاف حول تمسك عدد من النواب بأن يكون الإشراف القضائي كاملا ودائما، دون التقيد بالنص الدستوري في المادة 110 التي تنص على أن يكون لمدة 10 سنوات فقط ، وحسم المجلس المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن يكون الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط وفقا للنص الدستوري .



يصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا في الجلسة العامة غدا الإثنين ، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018 والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به، ومشروع موازنة الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة 2017-2018 والجداول والتأشيرات العامة الملحقة به ، و يأتى ذلك بعد مراجعة مجلس الدولة للموازنة، ومن المنتظر أن يصوت الأعضاء أيضا على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2017-2018 وعددها 48 هيئة والتأشيرات الملحقة بها، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017-2018 والتأشيرات العامة الملحقة به.



يصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، بشكل نهائي، في جلسة غدا الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحـكومة بتعديل بعـض أحكام القانـون رقـم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ويتطلب القانون موافقة ثلثى الأعضاء، وجاءت بعض التعديلات بعقوبة السجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع، بالمخالفة لأى من أحكام المواد 2 و3 و4 و5 و7 من هذا القانون، وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي، حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وإذا ترتب على الفعل المُشار إليه وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.



تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، اجتماعا غدا الاثنين ، فى حضور الدكتور رضا السيد حجازى رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإطلاع اللجنة على أهم التطورات فى نظام الثانوية العامة الجديد، كما ستعقد اللجنة ثانى اجتماعتها صباح بعد غد الثلاثاء، فى حضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإطلاع اللجنة على آخر ما توصلت له الوزارة فى تطوير المنهاج الدراسية.



وزراء وحكومة

تعقد وزارة التنمية المحلية مساء غد الإثنين، الملتقى الأول لدور المعلومات فى الإسراع بالتنمية المحلية، بأحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية وعدد من الوزراء والمحافظين ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ورئيس هيئة البريد المصرى ، ومن المقرر أن يكون المتحدثين الرئيسين خلال الملتقى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتور عمرو عوض الله مؤسس والعضو المنتدب لشركة ( cloudera ) وكل من الدكتور حمدى الجميلى مستشار وزير التنمية المحلية للمعلومات الجغرافية والمهندس مصطفى غالى مساعد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والدكتور هشام عثمان أستاذ مساعد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، و الهدف من الملتقي اتاحة الفرصة لمسئولى مراكز المعلومات بالمحافظات والمتخصصين فى التنمية المحلية للتعرف على مستجدات وأدوات تكنولوجيا حديثة يمكن تسخيرها فى خدمة قضايا التنمية المحلية.



أحزاب وحركات ونقابات

تغلق النقابة العامة للأطباء باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى غدا 3 يوليو 2017، والذي تم فتحه الثلاثاء 20 يونيو 2017 الماضي، وتستقبل اللجان المشكلة لاستقبال طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء ، ودعت النقابة كل طبيب يجد في نفسه الرغبة والقدرة على العمل النقابى والتطوعى أن يتقدم بترشيح نفسه كما دعت النقابة كافة اعضائها لتحديث بياناتهم بالنقابات الفرعية.



يستضيف الهلال الأحمر المصرى صباح غدا الإثنين ولمدة يومين جلسة التحاور بين الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبعض أعضاء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و سيتم خلال جلسة التحاور تعزيز التفكير المتطلع نحو المستقبل فى ظل التحديات المتزايدة ومحدودية الموارد المالية والبشرية في الوقت الحالي عن طريق تحديد ومناقشة الاتجاهات والقضايا الإنسانية المستجدة والحلول الممكنة خلال صيغ تشاركية وتفاعلية، وأيضاً التأثير في صياغة جدول أعمال المؤتمر الدولي المقبل ، و ستعقد جلسات التحاور بين الجمعيات الوطنية على المستوى الإقليمى بهدف التنسيق على المستوى المركزى وتحقيق المشاركة الإيجابية للاستفادة من كل الطاقات بالمنطقة العربية وشمال أفريقيا، وايضاً فهم أفضل للتحديات التي تواجهها الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في المستقبل القريب.



وصل إلى القاهرة وفد من مجلس الأمة الكويتى لتمثيل المجلس لدى البرلمان العربى، والمشاركة فى اجتماعات لجان البرلمان الدائمة الأربع ، غدا الاثنين ، ومن المقرر أن تناقش لجنة الشئون الخارجية والسياسية والأمن القومى تقريرها بشأن مستجدات الوضع السياسى فى العالم العربى، والتداول حول الجوانب السياسية فى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى متابعة آخر مستجدات البنود الدائمة على جدول أعمال اللجنة وهى القضية الفلسطينية، والأمن القومى العربى، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والجولان العربى السورى المحتل ، وتستكمل لجنة الشئون الاقتصادية والمالية مناقشاتها ومقترحاتها حول مشروع القانون العربى الاسترشادى للاستثمار، كما تستعرض تقريرا حول متابعة مستجدات إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومواقف التنفيذ فى الدول العربية وسبل تسريع وتيرة التنفيذ لبرنامجها التنفيذى، وكذا تستعرض اللجنة التطورات الاقتصادية العربية من خلال التقرير الاقتصادى العربى الموحد لعام 2016، وتبحث كيفية الاستفادة وتفعيل مقترحات ندوة التكامل الاقتصادى العربى التى عقدها البرلمان العربى فى أبريل الماضى.