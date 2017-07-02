مصانع حديد التسليح تعلن أسعارها لشهر يوليو

حديد 5566

كتبت: دعاء حسنى



أعلنت مصانع حديد التسليح عن أسعار بيع منتجاتها خلال شهر يوليو الجاري٬ مسجلة ارتفاعا أرجعه المنتجون لعدم استقرار معدلات توريد المواد الخام المستوردة (البيلت) للمصانع المحلية، مصحوبا بارتفاع أسعار "البيلت" عالميا عند مستوى 430 دولارا للطن الواحد، فضلاً عن زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسة 1%.



وسجل حديد بيشاي 10324 جنيها للطن تسليم المصنع، فيما أعلنت مجموعة حديد عز عن أسعارها مسجلة 9987 جنيها للطن تسليم المصنع.



وأعلنت مجموعة الجارحي عن أسعارها مسجلة 9975 جنيها للطن، فيما أعلنت مجموعة الجيوشي عن 9990 جنيها لسعر الطن تسليم أرض المصنع، وسجل سعر حديد المصريين 9988 جنيها للطن تسليم المصنع، فيما سجلت أسعار منتجات مصنع السويس للصلب 9975 جنيها للطن تسليم المصنع.



وأعلن مصنع المراكبي عن أسعاره لشهر يوليو مسجلة 9950 جنيها للطن تسليم المصنع، وذات الأسعار أعلنها مصنع العشري.



وأرجع طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، الارتفاعات فى أسعار حديد التسليح خلال الفترة الأخيرة، للزيادة التى طرأت على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% لتسجل 14%، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة على الضريبة انعكست بنحو 100 جنيه على الطن الواحد.



أشار الجيوشي، إلى أنه فى غضون ذلك سجل توريد المواد الخام "البيلت" للمصانع اضطرابا شديدا وتسبب ذلك نقصان الكميات اللازمة لتشغيل المصانع المحلية، وذلك تزامنا مع ارتفاع سعر "البيلت" عند مستوى 430 دولارا للطن، موضحا أن ذلك الاضطراب سببه بعض المشكلات التى تواجه المصانع الخارجية، مؤكدا أن كل مصانع حديد التسليح لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.



وتوقع "الجيوشي"، أن تشهد أسعار حديد التسليح انخفاضا خلال المرحلة المقبلة يعقبه مرحلة من الاستقرار نتيجة استقرار عمليات توريد المادة الخام "البيلت" للمصانع المحلية بعد انفراج الأوضاع داخل المصانع المنتجية لـ"البيلت" خارجيا، مما سيسهم فى عودة المصانع المحلية للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.