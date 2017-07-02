6 أسهم تستحوذ على أكثر من ثلث تداولات الأحد



منى عبدالباري:



استحوذت 6 أسهم فقط على أكثر من ثلث تداولات أولى جلسات البورصة عقب إجازة العيد.



اتسمت الجلسة بضآلة قيمتها بواقع 489 مليون جنيه فقط، رغم إغلاق المؤشر الرئيسي على ارتفاع نسبته 0.68% عند مستوى 13487 نقطة.



سجلت تداولات الأسهم الستة مجتمعة 171 مليون جنيه، استحوذ منها البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأعلى على المؤشر الثلاثيني، على 39 مليون جنيه، والمجموعة المالية هيرميس على 22 مليون جنيه، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة على 36 مليون جنيه، وجلوبال تيليكوم على 16 مليون جنيه، وبالم هيلز للتنمية والتعمير على 34 مليون جنيه، وأوراسكوم كونستراكشون على 24 مليون جنيه.



سجل رأس المال السوقي مكاسب محدودة، بقيمة ملياري جنيه، ليغلق عند مستوى 695 مليار جنيه، مقارنة بإغلاقات الأسبوع الماضي عند 693 مليار جنيه.



وقال محللون إن السوق ستتأثر خلال تداولات الأسبوع الجاري، ببدء تطبيق ضريبة الدمغة، بجانب قرارات الإصلاح الاقتصادي المتخذة مؤخرًا برفع أسعار الطاقة، وبدء تطبيق الشريحة الثانية من قانون ضريبة القيمة المضافة.



