إطلاق الجيل الرابع خلال أسابيع

خدمات الجيل الرابع "LTE"

محمود جمال:



تلقى ممثلو شركات المحمول الثلاث وعودا شفهية من جهاز تنظيم الاتصالات «NTRA»، قبل أجازة عيد الفطر، بشأن تشغيل خدمة الجيل الرابع للاتصالات «4G» تجارياً خلال أسابيع، قبل إعادة توزيع الترددات فيما بينهم «reforming» ، وهو إجراء فنى تنفذه شبكات المحمول لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للعميل.



وقال مصدر مسئول بإحدى الشركات إن المشغلين أوشكوا فعليا على إنهاء التجارب الفنية الخاصة بتقديم الخدمة الجديدة على مستوى الجمهورية، باستثناء مدن القناة والمناطق الحدودية لاعتبارات أمنية.



وكان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، قد أعلن فى تصريحات سابقة أن تنظيم الاتصالات أمهل شركات المحمول شهرين لإعادة توزيع الترددات، تبدأ من تاريخ تسلم خطابات تخصيصها.



وأوضح المصدر لـ «المال»، أن «فودافون» و«أورنج» و«اتصالات» سترفع خلال الأسبوع الجارى، تقارير أولية إلى «تنظيم الاتصالات» بشأن الصعوبات الفنية التى واجهتها عند اختبار خدمة 4G فى بعض المناطق، وتأثيرها سلباً على مستوى جودة الخدمة.



وانفردت «المال» فى فبراير الماضى بالكشف عن اعتزام شركات الاتصالات تقديم خدمات الجيل الرابع فى 6 مدن كمرحلة أولى، هى: القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة.



وأضاف المصدر أن الشركات ستبدأ فورا فى إعادة توجيه أجهزتها ومعداتها الفنية تجاه الأحيزة الترددية المراد تجميعها وترتيبها، بهدف تقديم خدمة جيدة للعميل، وستشتمل تلك العملية ترددات الأجيال الثاني والثالث والرابع.



يذكر أن «المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات» كانت قد تسلمت خطابات تخصيص ترددات الجيل الرابع يوم الأربعاء 21 يونيو الماضى رغم سداد قيمة التراخيص البالغة 1.1 مليار دولار و10 مليارات جنيه إلى جهاز تنظيم الاتصالات قبل نهاية 2016.



بلغ إجمالى ترددات خدمات الجيل الرابع التى حصل عليها المشغلون 40 ميجاهرتز، مقسمة بواقع 15 ميجاهرتز للمصرية للاتصالات، و10 لأورنج، ومثلها لاتصالات، و5 لفودافون.

