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نقل وملاحة
السعودية تبيع حصة من مطار الملك خالد ضمن برنامج الخصخصة
الأحد 02 يوليه 2017 03:33 م
علم السعودية 123
أخر الأخبار
علم السعودية 123
خالد بدر الدين
تعتزم الشركة القابضة السعودية للطيران المدنى، بيع حصة من مطار الملك خالد الدولى لجمع مليارات الدولارات، ضمن خطة برامج خصخصة تنفذها حكومة المملكة، وسط انخفاض إيرادات الحكومة بسبب استمرار هبوط أسعار البترول، وتزايد تكاليف الحرب التى تخوضها ضد الحوثيين فى اليمن.
وذكرت وكالة "بلومبرج"، أن الشركة القابضة السعودية للطيران المدنى طلبت من البنوك الاستثمارية المحلية والعالمية تقديم استشارات لترتيب عملية بيع حصة الأقلية فى مطار الملك خالد الدولى، على أن يتم ختار البنك الذى سيرتب عملية البيع قبل نهاية الشهر الجارى، واكتمال صفقة البيع مع بداية العام المقبل.
ويشمل برنامج الخصخصة الذى تنفذه حكومة السعودية بيع حصص فى شركات عديدة مملوكة للحكومة، منها: شركة أرامكو للبترول وبورصة الرياض ونوادى كرة القدم وذلك للمساعدة فى تقليص الإنفاق الحكومى.
السعودية
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