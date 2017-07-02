وزير النقل: دراسات جسر الملك سلمان قد تستغرق 3 سنوات

هشام عرفات وزير النقل الجديد

مدحت إسماعيل:



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن الدراسات الفنية والاقتصادية لمشروع جسر الملك سلمان، الذى سيربط بين مصر والسعودية تحتاج إلى فترة زمنية طويلة قد تصل إلى3 سنوات.



ولفت إلى أن أحد المراكز البحثية التابعة لجامعة القاهرة، انتهى من عمل الدراسات البيئية الأولية فقط، وأرسلت الوزارة ملاحظاتها على تلك الدراسات لجامعة القاهرة.



وأشار الوزير فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن ضخامة المشروع تتطلب عمل أكثر من دراسة لتحديد المسار الأمثل، سواء كان نفقاً أو جسراً كما هو معلن.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وقع بروتوكول تعاون مع العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، منتصف 2016، لإنشاء الجسر، وتم التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات التجارية والتمويلية، قدرت بحوالى 25 مليار دولار، بخلاف اتفاقية ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين التى صدق عليها الرئيس السيسى قبل إجازة العيد، وترتب عليها نقل ملكية جزيرتى تيران وصنافير، من مصر إلى السعودية.



ونشرت صحف خليجية الخميس الماضى، نقلا عن مصادر أن الملك سلمان سيغادر مدينة جدة، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، متوجها إلى مدينة تبوك، شمال غرب المملكة، فى زيارة تفقدية للمنطقة تستمر 12 يوما، يضع خلالها حجر الأساس لجسر الملك سلمان، كما يقوم برفع العلم السعودى على جزيرتى تيران وصنافير.



كان ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، قد أكد مطلع مايو الماضى أن العمل بجسر الملك سلمان سينطلق قبل عام 2020، ليكون جزءاً من خطط التنمية الاقتصادية، ونقطة تحول فى تجارة المنطقة مع أوروبا، وذلك عبر السعودية ثم إلى شمال سيناء بمصر.