سحر نصر: كل محاور الإصلاح الاقتصادى تمت بنجاح

سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي 66



ولاء البرى وهاجر عمران



أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن كل محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي تمت بنجاح، قائلة: "دعونا ننظر بإيجابية إلى أهم محاور الإصلاح الاقتصادى، وهو الإطار التشريعى والمؤسسى لتحسين مناخ الاستثمار".



وأوضحت نصر فى تصريحات لـ"المال"، على هامش المؤتمر الذى نظمته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم، أهمية تعديلات قانونى الشركات وسوق المال لأن جزء من التحديات التي كانت تواجه المستثمر هي التمويل.



وتابعت: كل المؤسسات الدولية المحايدة تؤكد أن مصر سوق واعدة في ضخ الاستثمارات في المرحلة المقبلة مقارنةً بالعالم والأرقام ستؤكد ذلك.



ونفت انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليارات دولار إلى 8.7 مليارا خلال 2017، وتابعت: "نحن نتوقع زيادة الاستثمارات"، إلا أنها لم تحدد قيمة معينة للزيادة.



وقالت نصر: وقعنا 5 عقود مع شركات سياحية عالمية، وهو ما يحدث لأول مرة في مصر بتوقيع كل هذا العدد من العقود في نفس اليوم، مضيفة: من المهم جدا النظر إلى الواقع بشكل صحيح كما أنه ليس المهم حجم الاستثمارات فقط ولكن نوعية الاستثمارات التى يتم جذبها أيضا.



وأكدت حرص الدولة علي توفير الاستثمارات التى يتم جذبها فرصا للعمل وأن تكون انتاجية وفى المحافظات الأكثر احتياجا، قائلة: شركات آسيوية بدأت ضخ استثمارات كبيرة في محافظات الصعيد وهى نقطة إيجابية جدا.



ونشرت وسائل الإعلام منذ يومين تصريحات لنصر تقدر حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى عام 2017 بـ 8.7 مليار دولار مقارنة بـ 10 مليارات دولار تم إعلان استهدافها فى وقت سابق.