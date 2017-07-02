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سيـــاســة
طلب إحاطة لوزير العدل بشأن تعيينات النيابة الإدارية
الأحد 02 يوليه 2017 02:30 م
هيثم الحريرى
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هيثم الحريرى
ياسمين فواز
تقدم النائب هيثم الحريرى القيادى بتكتل 25/30 بطﻠﺐ ﺇﺣﺎﻃﺔ إلي ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ، ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، لتوﺟﻴهه إلي ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺇﻋﻼﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ الإﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺷﺎﻏﺮﺓ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﺭﺍﺑﻊ بموجب قرار رقم 1 لسنة 2016.
وأشار الحريرى في طلبه الي أنه ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﺳتيﻔﺎء ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻭﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻱ ﻭأﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺪ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻏﻠﺐ ﺍأﺳﻤﺎء ﻣﻦ غﻴﺮ الﺣﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍأﻋﻠﻰ (ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ)، ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ أﺳﻤﺎء ﻣﻤﻦ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ (ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ الأﺩﻧﻰ) ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﺗﺒﻴﻦ أن ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ، كما أن ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ أﺻﺤﺎﺏ ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ الأﻭﻟﻰ أﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ الإﺩﺍﺭﻳﺔ، إلي جانب ﺑﺎﻗﻲ الأﻋﺪﺍﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ ﻟﺴﻨﺔ1 ﺗﻌﻴيﻨﻬﻢ ﺑﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺭﻗﻢ 2015.
ولفت إلي أن ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺎﻡ بفصل 19 ﺍﺳﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻓﻲ ﺗﻌيﻴﻨﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ أﺷﻘﺎء ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ، مطالبىا بمناقشة الطلب في اللجنة المختصة.
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