الغلاء يضرب الأسواق

إحدى الأسواق بمصر

دعاء حسنى والصاوى أحمد وأحمد اللاهونى ومنى عبد البارى:



شهدت السوق المحلية موجة جديدة من الغلاء بعد ساعات من رفع سعر المشتقات البترولية وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى %14 اعتبارا من أول يوليو الحالى، وأخطر عدد من الشركات التجار والوكلاء بتحريك أسعار منتجاتها اعتبارا من الأسبوع الجارى، مبررة ذلك بالقرارات الحكومية الأخيرة.



وقال تجار لـ«المال»، إن هذه الشركات تشمل «صافولا» و«حلوانى إخوان»، و«يونيليفر» المالكة لعلامات مثل «ليبتون» و«فاين فودز»، إلى جانب «بريدجستون» لإطارات السيارت، بالإضافة إلى عدد من شركات إنتاج الألبان والمنظفات، فيما خفضت شركة «جهينة»خصوماتها للوكلاء، مما يعنى إمكانية زيادة التجار للأسعار لتعويضها، كما تدرس بعض الشركات موقفها من الزيادة خلال الأسبوع الجارى ومنها توشيبا العربى و«دومتى».



ورفعت الحكومة الخميس الماضى أسعار المشتقات البترولية للمرة الثانية خلال أقل من 7 شهور، وزاد سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.5، بزيادة %43، والسولار وبنزين 80 إلى 3.65 جنيه، بدلا من 2.35، بزيادة %55، وبنزين 95 إلى 6.60 جنيه، بدلا من 6.25 بارتفاع %5.6.



كما تطبق الحكومة اعتبارا من مطلع يوليو الجارى زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية، لترتفع من %13فى العام المالى الماضى ( 2016/ 2017 )، إلى %14 العام المالى الجارى.



يشار إلى أن أسعار السلع شهدت ارتفاعات فى الأسواق خلال الأشهر العشرة الماضية بنسب تجاوزت 100 و%200 فى بعض المنتجات، وشملت الزيادات السلع الغذائية الأساسية، والاستهلاكية، تأثرا بقرارات الحكومة الإصلاحية ومنها قرار التحول للعمل بالقيمة المضافة فى سبتمبر، مرورا بقرار تحرير سعر الصرف، وزيادات أسعار الوقود نهاية العام الماضى.



وكشف مصطفى حافظ، صاحب سلسلة محال «فتح الله» لتجارة الجملة، أنه تلقى إخطارات من قبل مندوبى بعض الشركات بزيادت وشيكة على أسعار بيع منتجاتهم خلال الأسبوع الجارى، ومن بينها شركات ألبان، وكذلك شركة «يونيلفر» المالكة لعدة علامات تجارية أبرزها «ليبتون» و«فاين فودز».



وأشار إلى أن شركة «جهينة» قامت بتخفيض الخصم الممنوح للتجار، مؤكدا أن الشركة لم تعدل قائمة أسعارها حتى الآن، ولايزال سعر لتر اللبن يتراوح بين 12.5 إلى 14 جنيها بالأسواق.



وأكد وجود انفلات فى أسعار بعض السلع بالأسواق من قبل التجار، قائلاً: «عدد من المستهلكين أكدوا أمس حدوث زيادة من قبل بعض التجار بالأسواق، وشراؤهم سلع بـأغلى من سعرها الحقيقى، رغم عدم تحريك الشركات المنتجة لأسعارها بعد، ومن بين تلك السلع المياه الغازية إذ ارتفع سعر العبوة 330 مللم من 5 إلى 7 جنيهات، والسجائر مارلبورو من 30 إلى 32 و33 جنيهاً».



وقال مصدر فى إحدى السلاسل التجارية لـ«المال» إن شركة «جهينة» للصناعات الغذائية لجأت إلى أسلوب جديد وغير مباشر فى رفع الأسعار، عبر خفضها نسبة الخصومات الممنوحة لوكلائها وتجارها.

وأضاف المصدر أن من بين الشركات التى أخطرتهم بالزيادة «صافولا» المالكة لعدة علامات تجارية مثل «زيت عافية»، و«حلوانى إخوان».



وأكد المهندس إبراهيم حجر، مدير المبيعات بشركة «ناجح حجر» للإطارات، إن أسعار إطارات السيارات سترتفع حتما الأسبوع الجارى بسبب ارتفاع أسعار المشتقات البترولية وزيادة القيمة المضافة إلى %14.



وأضاف أن الشركات الموردة، مثل «بريدجستون» تدرس نسبة الزيادة، وستخطر بها التجار والوكلاء اليوم،لافتا إلى أن نشاط تجارة وبيع إطارات السيارات يعتمد بشكل كبير على النقل، وبالتالى فإن «النولون» وتكلفة النقل سترتفع عقب زيادة أسعار المشتقات، مما يستوجب زيادة سعر البيع النهائى.



فى سياق متصل، تعقد عدة شركات اجتماعات خلال الأسبوع الجارى، للوقوف على نسب الزيادات الجديدة التى ستطبقها على أسعار بيع منتجاتها تأثرا بزيادة «نولون النقل».



وقال مصطفى العربى، رئيس المبيعات فى مجموعة العربى، إن مجلس الإدارة سيجتمع اليوم للوقوف على تأثير القرارات الحكومية الأخيرة على أسعار بيع منتجاتها من الأجهزة المنزلية والكهربائية بالسوق المصرية.



وأكد أن مجلس إدارة المجموعة لم يقرر بعد تحميل الزيادة التى ستتم فى ضريبة القيمة المضافة للمستهلك أم ستتحملها المجموعة.



أما عن تأثير رفع أسعار الوقود على أسعار بيع منتجات العربى، فيوضح أن المجموعة تقدم خدمة توزيع البضائع لوكلائها من التجار مجاناً، مما يقلل من احتمالية رفع المجموعة لأسعار بيع منتجاتها، رغم الأعباء التى سيضفيها القرار على تكلفة المنتج، وهى أعباء أِشبه بالضمان الذى تقدمه العربى لمنتجاتها والذى يصل إلى 10 سنوات من تاريخ الشراء.



وأشار إلى أن الزيادات التى قامت بها المجموعة طوال 10 أشهر ماضية تأثرا بقرارات الحكومة الإصلاحية، كانت رشيدة للغاية وتراوحت بين 2 و%7.



وقالت منة شمس الدين، مديرعلاقات المستثمرين بشركة «إيديتا» للصناعات الغذائية، إنه حتى الآن لاتوجد أى قرارات محددة بشأن رفع أسعار منتجات الشركة، وأنه ربما يتم دراسة هذا الأمر.



وأكدت إنجى الديوانى، مدير علاقات المستثمرين بشركة النساجون الشرقيون للسجاد، إن الشركة لن ترفع أسعار منتجاتها بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة، لأنه يتم تحميلها على المستهلك النهائى، مشيرة إلى أن الفاتورة التى يحصل عليها العميل يكون مدرجا بها نسبة %14 الخاصة بضريبة القيمة المضافة.



وأضافت أن الشركة تدرس حاليا أثر الزيادة الأخيرة فى سعر مشتقات الوقود على تكلفة الإنتاج، وما إذا كان ذلك سيدفعها لزيادة الأسعار أم لا.



وقال أحمد الحمصانى، مدير علاقات المستثمرين بشركة «دومتى» للصناعات الغذائية، إنه لم يتم التوصل لأى قرارات بشأن فرض زيادات سعرية جديدة بعد رفع القيمة المضافة، وأن الأمرلايزال قيد الدراسة.



يشار إلى أن «دومتى» رفعت أسعار البيع فى الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى بنسبة %14 للجبن الأبيض المعبأ فى عبوات كرتونية، و%37 للعبوات البلاستيكية.



وفى جولة لـ«المال»، أكد عدد من أصحاب السوبرماركت ومحال البقالة، أن الوكلاء ومندوبى الشركات الغذائية أخطروهم بزيادة جديدة فى المنتجات، ستطبق الأسبوع الحالى، لكنها لم تحدد بعد نسبا واضحة، مشيرين إلى أن لجوء الشركات لتخفيض الخصومات على أسعار الجملة، سينعكس بالسلب على المستهلك، خاصة أنه سيقلص هامش ربح التاجر، الذى قد يضطر إلى زيادة السعر لتعويض ذلك.



وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، إن بعض تجار التجزئة رفعوا الأسعار بواقع جنيه فى الكيلو لتصل إلى 24 جنيها، مستغلين الزيادة التى طرأت على المشتقات البترولية، مشيرا إلى أن الزيادة فى تكلفة «النقل» و«النولون»، لن تتجاوز 25 جنيها فى طن الدواجن، وفى حال تقسيمها على كل كيلو، فستكون شبه معدومة.