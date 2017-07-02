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اقتصاد وأسواق
أبوهشيمة وساويرس ضمن الـ100 عربي الأكثر تأثيراً بالعالم
الأحد 02 يوليه 2017 01:44 م
الـ100 عربي الأكثر تأثيراً بالعالم
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الـ100 عربي الأكثر تأثيراً بالعالم
أحمد اللاهونى
تصدر رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، الشخصيات المصرية بقائمة أكثر 100 شخصية تأثيراً فى العالم لعام 2017، والتى اعلنتها اليوم مؤسسة أربيان بيزنس الدولية.
وجاء ترتيب أبوهشيمة بالمرتبة العاشرة، فى القائمة التى ضمت مشاهير الوطن العربى فى شتى المجالات.
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة أربيان بيزنس، إن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة استطاع فى وقت قصير أن يصبح بارزاً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنجاح مجموعة حديد المصريين ونموها السريع منذ تأسيسها فى عام 2010، وتضم 4 مصانع فى محافظات بنى سويف والسويس وبورسعيد والإسكندرية.
وضمت القائمة 6 مصريين آخرين، هم الدكتورة نعمت شفيق، الباحثة الاقتصادية، وترتيبها الحادى عشر، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وترتيبه الخامس والعشرون، وأشرف العفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة هينكل إيه جى آند كوكيه جى إيه إى "الهند – الشرق الاوسط – إفريقيا"، وأيضاً الإعلامية بقناة إن بى سى هدى قطب.
نجيب ساويرس
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