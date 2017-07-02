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القومي للمرأة: السيسي يؤمن بقدرة النساء على النهوض بالمجتمع
الأحد 02 يوليه 2017 01:34 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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السيسي يوجه نداءً للمرأة: "قفي جنب مصر"
الرئيس عبد الفتاح السيسي
ولاء البري وهاجر عمران
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن سيدات مصر هن القوة الحقيقية وسر النجاح الكبير لهذا الوطن في الداخل والخارج، مشيرة إلى أن المرأة المصرية بالخارج لم تكن بعيدة عن وطنها الغالي مصر فهي تتواجد بقلبها وعقلها ووطنيتها وتمثيلها المشرف لمصر في كافة المحافل الدولية فهي خير سفيرة لهذا الوطن.
وأكدت مرسي -خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة- إن الرئيس عبدالفتاح السيسي الوحيد الذي آمن بقوة وقدرة المرأة المصرية علي تحقيق التقدم والازدهار في شتي مجالات الحياة، ما جعله يعلن 2017 عامًا للمرأة المصرية، وهي الخطوة التي ستظل تتذكرها نساء مصر علي مر الأجيال.
وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، يأتي انطلاقاً من الإيمان الشديد بالدور الذي تقوم به المرأة المصرية في الداخل والخارج لمواجهة التحديات التي يمر بها الوطن، وما يمكن أن تقدمه المرأة المصرية من نجاحات وتضحيات من أجل رسم مستقبل هذا الوطن.
وأشارت مرسي إلى أنها اتفقت مع وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، علي أن يكون تاريخ انعقاد المؤتمر مع الاحتفالات بذكر ثورة 30 يونيه المجيدة التي حفرت داخل قلوب الشعب المصري بأكلمه، وحتي تبعث برسالة للعالم أجمع أن نساء مصر في الداخل والخارج متحدين علي رسالة واحدة هي أمن وأمان مصر.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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