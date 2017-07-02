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اتصالات وتكنولوجيا
اتجاه لخصم زيادة ضريبة المحمول من الدقايق المجانية
الأحد 02 يوليه 2017 01:21 م
شركات المحمول الثلاث
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شركات المحمول الثلاث
محمود جمال:
أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات أنه لا مساس بأسعار كروت شحن المحمول، نافيا حدوث أي زيادات جديدة في أسعارها بعد زيادة ضريبه القيمة المضافة عليها من 13% إلى14%.
وعلمت "المال" بأن جهاز تنظيم الاتصالات يتجه للموافقة علي مقترح شركات المحمول الثلاث بشأن خصم نسبة الـ1% الزيادة علي كروت الشحن من رصيد الدقايق المجانية الممنوحة للعميل دون صدور بيان رسمي من المرفق حتي الآن.
فعلي سبيل المثال، سيحصل العميل الذي يقوم بشحن كارت 10 جنيهات علي 30 قرشا مكالمات مجانيه بدلا من 40 قرشا.
وطالب القاضي علي هامش زيارتة إلي محافظة كفر الشيخ اليوم، من مسؤولي الشركة المصرية للاتصالات بالمضي قدما في استكمال خطه تطوير شبكة بنيتها التحتية من أجل تقديم خدمات إنترنت جيدة للعميل.
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