اللواء كامل الوزير: خطة متكاملة لتنمية سيناء

كامل الوزير 02

الهيئة الهندسية تدير المشروعات لمساندة التنمية الشاملة للدولة



استعنا بعدد كبير من شركات المقاولات المصرية



بدور إبراهيم:



حملت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على عاتقها مهمة المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية الكبرى التى تبنتها الدولة فى السنوات الأخيرة وقد تولت الهيئة مهمة الإشراف على تنفيذ بعض من تلك المشروعات.



حاورت «المال» اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذى سلّط الضوء على بعض من تلك المشروعات التى تم تنفيذها من خلال شركات المقاولات المصرية وبسواعد العمالة المصرية، وتحت إشراف الهيئة، التى حرصت على سرعة التنفيذ مع الالتزام باتباع أحدث المعايير والآليات التى تضمن الوصول للجودة المنشودة.



وإلى نص الحوار:



● «المال»: بدايةً، وضعت الدولة برامج زمنية مضغوطة للمشروعات القومية الكبرى ومثل ذلك تحديًا كبيرًا أمامها فكيف استطاعت الهيئة تحقيق تلك المعادلة؟



كامل الوزير: منذ تحديد احتياجاتنا من المشروعات ونعلم أننا فى سباق من الزمن لحل المشكلات المتراكمة التى عانى منها المواطن لسنوات فى مختلف المجالات، وقد حرصت الدولة على وضع برامج مضغوطة لسرعة إنهاء المشروعات بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين مع تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، كتشغيل أكبر قدر من العمالة المصرية حيث وفّرت تلك المشروعات آلاف فرص العمل، وتم الاستعانة بشركات مقاولات مصرية، وحرصنا على تنفيذ المشروعات فى أسرع وقت دون الإخلال بالجودة.



● «المال»: وما أبرز المشروعات التى تم الانتهاء منها بمعرفة وإشراف الهيئة؟



كامل الوزير: أنهينا عددًا من المشروعات التى بدأ تنفيذها فى الفترة من 2014 إلى 2016 فى المجالات السكنية والنقل والمواصلات والمنشآت التعليمية والثقافية والترفيهية والرياضية والخدمات العامة ومجالات الإمداد بالمياه والصرف الصحى وتوفير الأمن الغذائى وتطوير المناطق العشوائية، بالإضافة لترميم وإنشاء المبانى الدينية، التى تضررت من العمليات الإرهابية التى شهدتها البلاد، كما تم تنفيذ مشروعات ضمن تنمية قناة السويس الجديدة وسيناء.



● «المال»: وما حجم الإنجاز فى المجال السكنى؟



كامل الوزير: تم الانتهاء من عدد كبير من الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بجمصة بمحافظة الدقهلية، والعريش، ومدينة بدر، والخانكة، وشبرا الخيمة، وحدائق أكتوبر، وأبو مشهور بمحافظة المنوفية، والإسماعيلية، وقنا، والغردقة، والبحر الأحمر، وبرج العرب بالإسكندرية، والأقصر، وعتاقة بالسويس، وسوهاج، وكفر سعد بدمياط، والرسوة بورسعيد، والمنيا الجديدة، ووادى النطرون والبحيرة، كما تم تنفيذ مشروع إنشاء قرى الريف المصرى الجديد بالفرافرة وضم 2000 منزل ريفى و40 عمارة سكنية ومنشآت خدمية، وإنشاء 2 برج إدارى تجارى بالأنفوشى فى الإسكندرية، ومشروع القبة الفيداوية وأبراج سموحة، وذلك فى الفترة من 2014 إلى 2016.



● «المال»: ومشروعات الطرق والمواصلات؟



كامل الوزير: تم تنفيذ وتطوير عدد من المشروعات ناهزت 83 مشروعًا تمثلت فى مشروعات الطرق والكبارى والموانئ، فعلى سبيل المثال تم تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بطول 164 كم، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى بطول 64 كم، وطريق الإسماعيلية بورسعيد بطول 102 كم، والقاهرة السويس بطول 35 كم، وطريق وادى الملاك بطول 23 كم، ومحور روض الفرج الضبعة بطول 433 كم، وطريق الواحات البحرية الفرافرة بطول 140 كم، وإنشاء طرق، منها طريق شلاتين سوهين بطول 195 كم، وطريق سيوة جغبوب بطول 90 كم، وطريق بنى سويف الزعفرانة بطول 160 كم، كما تم إنشاء عدد من الكبارى والمزلقانات والأنفاق.



● «المال»: وعن المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية؟



كامل الوزير: أولت الدولة اهتمامًا خاصًّا بتلك المشروعات، وتم الاهتمام بتطوير العديد من المنشآت والمستشفيات وكيفية توفيرها بمختلف المحافظات والقرى؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وقد أسهمت الهيئة فى الإشراف على إسناد وتنفيذ عدد من المشروعات فى ذلك الصدد، منها ما تم الانتهاء منه، وأبرزها معهد القلب القومى بمرحلتيه الأولى والثانية، كما تم رفع كفاءة وتطوير مستشفى المطرية التعليمى وإنشاء مبنى العيادات الخارجية لها، بالإضافة إلى تنفيذ مستشفى كفر سعد بدمياط، ومجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة، كما تم إنشاء 8 مراكز أورام بمستشفيات القوات المسلحة، و78 وحدة صحية بتمويل إماراتى، و55 وحدة صحية، وتطوير ورفع كفاءة 36 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية، ومستشفى 6 أكتوبر العسكرى، بالإضافة إلى تطوير المجمع الطبى العسكرى بكوبرى القبة.



● «المال»: وماذا عن المشروعات التعليمية؟



كامل الوزير: تم تنفيذ 168 مدرسة بموجب بروتوكول مع هيئة الأبنية التعليمية، وإنشاء 100 مدرسة بتمويل إماراتى، و3 مدارس بمحافظة قنا بتمويل صندوق تحيا مصر، كما تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة كلية طب أسنان ومبنى الخدمات الطبية بجامعة بنى سويف، وتطوير 26 معهدًا بالأزهر الشريف، وإنشاء المقر الجديد لمعهد بحوث الإلكترونيات، ومبنى المعامل المركزية بجامعة دمياط، ورفع كفاءة مدرَّج كلية تجارة عين شمس.



● «المال»: استحوذت مشروعات توفير المياه والصرف الصحى على اهتمام الدولة فى السنوات الأخيرة، نودّ تسليط الضوء على إسهامات الهيئة فى ذلك الصدد؟



كامل الوزير: هناك مشروعات كبرى فى مجال توفير المياه تم الانتهاء منها، وضمّت مشروعات مستحدثة تهدف إلى الاستفادة من المصادر البديلة لتوفير المياه، وهى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، بمنطقة الرملية بطاقة 48 ألف متر مكعب يوميًّا لصالح وزارة الإسكان، ومحطة بمنطقة اليسر بالغردقة لصالح محافظة البحر الأحمر بطاقة 80 ألف متر مكعب يوميًّا، ومحطة تحلية بباغوش بمرسى مطروح بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميًّا، بالإضافة إلى محطات بالسلوم وسيدى برانى وكليوباترا بمطروح، ورأس ملعب وطابا والشلاق والعكور وأبو طويلة، كما تم تنفيذ تصميم وتنفيذ خط مياه لتغذية مدينة الإسماعيلية الجديدة، وحفر 50 بئرًا عمق 1000 متر بالفرافرة القديمة، و50 بئرًا بالفرافرة الجديدة، أعمال البنية الأساسية لاستصلاح 16 ألف فدان بالفرافرة لصالح الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وإنشاء البنية الأساسية لاستصلاح 21 ألف فدان بالفرافرة، وإنشاء البنية الأساسية لاستصلاح وتنمية 18 ألف فدان بالمراشدة، وفى مشروعات الصرف الصحى تم استكمال وتجهيز الربع الشمال الغربى ومنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية، وإنشاء سحارة طرد الخيرى أسفل ترعة المحمودية بالبحيرة وسحارة الرهاوى أسفل الرياح الناصرى والبحيرة لصالح وزارة الرى والموارد المائية.



● «المال»: وماذا عن تطوير العشوائيات وتطوير المنشآت الدينية؟



كامل الوزير: اهتمت الدولة بتلك المشروعات والتى تتسم بطبيعة خاصة تتطلب سرعة الانتهاء منها فأسهمت الهيئة فى تطوير 45 منطقة عشوائية بكل من القاهرة والجيزة وحلوان فى 21 شهرًا، كما تم ترميم عدد من المنشآت الدينية المضارة حيث تم إنشاء وترميم ورفع كفاءة 55 كنيسة ودار عبادة.



● «المال»: وفى المنشآت الرياضية والثقافية والترفيهية؟



كامل الوزير: تم إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات، منها نادٍ اجتماعى بسانت كاترين، و20 حمام سباحة لصالح وزارة الشباب والرياضة، و2 مجمع حمام سباحة تدريبى بالإسماعيلية، والمرحلة الثانية من القرية الأوليمبية بشرم الشيخ والمركز الأوليمبى بالمعادى ومركز شباب الجزيرة، بالإضافة إلى مدينة الملاهى المائية بمنتهى جبل الجلالة، ونادى توليب مدينة نصر وفندق توليب طابا، ونادى الفيروز بالإسماعيلية الجديدة، وتطوير حديقة الأسرة وإنشاء ساحة رياضية بالمحلة الكبرى.



● «المال»: وعن مجال الأمن الغذائى والخدمات العامة؟



كامل الوزير: فى الأمن الغذائى تم إنشاء 25 صومعة غلال، و105 شون متطورة، وفى الخدمات العامة تم إنهاء مشروعات كبرى أبرزها تطوير مبنى ديوان عام وزارة التضامن، ورفع كفاءة قصرى الأميرة فوقية والأمير نوبار، ودار الحرية بعين شمس، بالإضافة إلى رفع كفاءة مجلس الدولة بالمنيا، وإنشاء حديقة عامة ولافتات مرورية للمعالم السياحية بسانت كاترين، ومبنى مشيخة الأزهر، وإنشاء قاعة اجتماعات ومخازن بالوحدة المحلية لمدينة أبو زنيمة، ومدّ وتدعيم شبكات الكهرباء بأبو رديس ودهب ونويبع والطور، وإنشاء مقر وزارة الداخلية الجديد وسجن النهضة ومبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية.



● «المال»: حدِّثنا عن مشروعات تنمية منطقة قناة السويس.



كامل الوزير: تم إنشاء قناة السويس الجديدة بطول 35 كم، وتشمل 4 قنوات اتصال، بطول 4 كم، وتم توسعة وتعميق القناة الغربية لتفريعة البلاح بطول 10 كم متر، وتعميق تفريعة الدفرسوار وكبريت بطول 27 كم.



● «المال»: أخيرًا مشروعات تنمية سيناء والتى أولتها الدولة والهيئة اهتمامًا خاصًّا نود التعرف على ما تم الانتهاء منه.



كامل الوزير: تم تنفيذ مشروعات تنموية فى مختلف المجالات الحيوية، وتشمل مستشفيات وهى بئر العبد المركزى ورفح المركزى ونخل المركزى بشمال سيناء، ورفع كفاءة مستشفيات سانت كاترين المركزى وطابا المركزى وتطوير نقاط الإسعاف بوادى سعال جنوب سيناء ووادى خنزيرة جنوب سيناء وتنفيذ مستشفى أبو رديس والجهاز الوطنى لتنمية سيناء العريش، فضلًا عن مشروعات مصنع الأدوية بالعريش ومسجد الصحابة بشرم الشيخ، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المدارس والمستشفيات بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، كما تم تنفيذ عدد من المشروعات السكنية تتمثل فى 240 وحدة بجنوب سيناء، و156 وحدة بشرم الشيخ، و480 وحدة برأس سدر، و1328 وحدة بالطور، كما تم تنفيذ مدارس بواقع 4 مدارس برأس سدر، و3 مدارس بأبو زنيمة، ومدرسة وإدارة تعليمية بأبو رديس، ومدرسة وإدارة تعليمية بشرم الشيخ، وكذلك بالطور، ومعهد أسامة بن زيد بشمال سيناء ومدرسة أبو الفرج الابتدائية بالشيخ زويد والخنساء الإعدادية بنات، والسكاسكة الإعدادية بالعريش، ومدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بقرية المطلة رفح، ومدرسة الشيخ زويد الإعدادية بنات، وحمدى عواد الابتدائية بالعريش، وقبر عمير للتعليم الأساسى بالشيخ زويد.