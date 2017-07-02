القاضي: سرعة الإنترنت لن تقل عن 4 ميجا بنهاية العام

خدمات الإنترنت فائق السرعة

الاتفاق على إقامة منطقة تكنولوجية في كفر الشيخ



محمود جمال:



أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات، أن سرعة خدمات الإنترنت علي مستوي الجمهورية لن تقل عن 4 ميجابايت بنهاية العام الحالي، يشار إلي أن فواتير خدمات الإنترنت الثابت ستخضع لضريبة 4% قيمة مضافة خلال سبتمبر المقبل كبديل عن ضريبة المبيعات 10%.



وقال القاضي إن 47% من خطوط شبكات الاتصالات الأرضية قادرة علي تشغيل سرعات تصل إلي 4 ميجابايت و53% منهم يمكنها تشغيل سرعات 16 ميجابايت، لافتا إلى انتهاء الوزارة من تفعيل مشروع العلاج عن بعد في 6 محافظات وستبدا تفعليها في كفر الشيخ.



يذكر أن عدد مشتركي خدمات adsl في مصر طبقا لمؤشرات وزارة الاتصالات يتجاوز الـ4 ملايين مشترك وتستحوذ تي إي داتا علي أكثر من 78% من سوق الإنترنت فائق السرعة تليها أورنج dsl بـ15% فيما تتوزع النسبة المتبقية علي باقي الشركات.



وأضاف الوزير أنه اتفق مع محافظ كفر الشيخ علي تخصيص قطعة أرض بالقرب من الجامعة لإقامة منطقة تكنولوجية بها، مضيفا أن الوزارة تلقت فعليا طلبات تخصيص من الفيوم وبورسعيد.