اللغز القطري ما بين التحريض الأميركي والتخلي عنه

يوماً بعد آخر تتعقد خيوط الحالة القطرية التى تباشر- بأقله- منذ العام 2011.. دور مخلب القط لمتواليات ما يسمى «الربيع العربى»- إعلاماً وتمويلاً إلى رعاية أيديولوجيات راديكالية متباينة- كما وتنتقل بشكل مثير من محور إقلميى- دولى إلى تكتل سياسى مغاير، لكن دون أن يعنى ذلك التحول عن المرامى التفتيتية- المخطط لها من سابق- للنظام العربى، سواء لصالح جارات غير عربيات على أطرافه.. أو لصالح الغزاة الآتين إلى الأرض العربية من وراء البحر.. على امتداد الحقبة الزمنية من أربعينيات القرن الماضى (فلسطين) إلى العام 2003 (العراق) ومنه إلى ليبيا (2011) وليس آخراً فى 2015 (سوريا)، لم تكن فى معظمها بعيدة عن المشاركة القطرية (المثبتة) اللا قومية وغير الشرعية، سواء بتوظيف فوائض ريعها من الغاز أو بالتعاون مع الاحتكارات المالية للصهيونية الدولية، سعياً لأن تمتد ذراعيهما لأبعد من الحدود الجغرافية المنغلقة لكل من قطر وإسرائيل بسيان، الأمر الذى لم يكن غائباً بطبيعة الحال طوال السنوات السابقة.. عن دول مجلس التعاون الخليجى.. النواة الصلبة لما كان يعرف منذ العام 2007 «كتلة الاعتدال» العربية 1+2+6 بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة الأميركية.. وبهدف مواجهة ما وصفت بدول الممانعة للمشروع الأميركى فى الشرق الأوسط «الموسع»، إلا أن تمادى قطر منذ 2011 فى سياستها الخاصة بما باتت تهدد الأمن القومى العربى مما دفعت بالخليجيين إلى انعقاد مؤتمر الرياض فى 2014.. لمحاولة تطويع قطر عربياً.. غير أنها سرعان ما نكصت عن الإلتزام بتوصيات المؤتمر، ذلك قبل أن تتفاجئ الأوساط العربية والدولية بإعلان أربع دول عربية (السعودية- الإمارات- البحرين- مصر) قطع علاقاتها مع قطر يونيو الماضى.. ما طغت توابعه على سطح الأحداث السابقة واللاحقة، المعلومة أو المسكوت عنها بسيان، ذلك فيما قبلت الدوحة التحدى رغم عواقبه المباشرة أو غير المباشرة.



من البديهى والأمر كذلك، أن تعجز قطر عن التمرد على الدول الرئيسية لمجلس التعاون الخليجى.. ما لم تكن تحظى بالضوء الأخضر- داخل إطار الاستراتيجية الأميركية، واتصالاً بأدوارها الإعلامية والسياسية منذ الغزو الأميركى للعراق فى 2003، وما بعده، إلا أن الغريب فى الأمر موافقة الرئيس الأميركى عن التدابير العربية فى مواجهة قطر التى وصفها بالتدابير التى تشكل بداية النهاية للإرهاب.. إلا أنه سرعان- حسب تصريحه -أن تحدث إليه وزيرى الخارجية والدفاع الأميركيين.. فعاد يطالب بحل عن طريق التفاوض بين قطر وخصومها، ما يمثل لغزاً كبيراً بشأن تناقض الموقف الأميركى من قطر، إذ ما بين التحريض الأميركى لقطر والتخلى عنها.. قبل أن تزودها قبل ساعات بحوالى 36 مقاتلة من طراز F-15 كجزء من الدفاع عنها، تبدو واشنطن وكأنها تمسك بمنظومة جديدة قوامها دول عربية إلى جانب قطر.. تناور من خلالهم بما يضمن لها استقرار مصالحها الحيوية عبر تنافسها على النفوذ مع القوى الكبرى الأخرى فى الشرق الأوسط.

