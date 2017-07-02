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بورصة وشركات
الألومنيوم العربية تعلن توزيعًا نقديًا بقيمة جنيه للسهم
الأحد 02 يوليه 2017 12:16 م
شركة الألومنيوم العربية
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أرباح الألومنيوم العربية تتراجع 3.8%
شركة الألومنيوم العربية
رجب عزالدين
أعلنت شركة الألومنيوم العربية، عن توزيع نقدى بقيمة جنيه للسهم الواحد، ينتهى الحق فيه بنهاية جلسة 17 يوليو الجارى.
ومن المقرر بدء صرف التوزيع اعتباراً من 20 يوليو الجارى، وفقاً لبيان مرسل للشركة إلى البورصة المصرية اليوم الأحد.
ويبلغ رأس المال الشركة 28.26 مليون جنيه، موزعًا على 5.65 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.
وزادت إيرادات الشركة إلى 231.4 مليون جنيه خلال 2016، مقابل إيرادات بقيمة 211.38 مليون جنيه بالعام الماضي.
واقترح مجلس الإدارة فى توزيع أرباح على المساهمين بإجمالي 5.65 مليون جنيه (جنيه للسهم)، على مرحلتين الأولى بواقع 5% من رأس المال، والثانية بواقع 15%.
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