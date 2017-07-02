بنك ناصر: خطة مع القابضة للتشييد لاستغلال أصول بـ11 مليار جنيه

بنك ناصر الاجتماعي 2

أحمد الدسوقي:



بدأ بنك ناصر الاجتماعى خطواتٍ فعلية نحو تنفيذ إعادة هيكلة واسعة لأنشطته المختلفة تسمح له بالمنافسة فى سوق مصرفية ضخمة تجاوزت أصولها 4.2 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى، حسب إحصاءات البنك المركزى المصرى.



كشف الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، عن الاجتماع مؤخرًا مع ممثلى البنك الأفريقى للتنمية بغرض مناقشة خطة التطوير والحصول على دعم بنحو مليون دولار على شريحتين؛ للبدء فى دراسات أهداف وخطة الهيكلة المرتقبة.



وقال فاروق، فى حوار مع «المال»، إن إستراتيجية التحديث ستتم على مرحلتين خلال 3 سنوات مقسمة بالتساوى، بواقع 18 شهرًا تقريبًا لكل مرحلة، وتركز الأولى على صياغة مستهدفات للهيكلة، ودعوة شركات محلية وعالمية لتقديم عروض التنفيذ، بينما تشهد المرحلة الثانية تطبيق خطة التطوير على كل المستويات، سواء العنصر البشرى أو التكنولوجى.



وقرَّر بنك ناصر الاستعانة بـ«فاروق»، مطلع العام الحالى؛ للإسراع بعملية الهيكلة، ويمتلك النائب الأول لرئيس البنك الاجتماعى خبرة تمتد حتى 30 عامًا بدأها سنة 1989 فى البنك المصرى الأمريكى الذى خضع للاندماج مع بنك كاليون لتكوين بنك كريدى أجريكول– مصر، ثم شارك فى هيكلة بنك مصر التجارى والبنك الوطنى للتنمية، وكان من ضِمن فريق العمل الذى أدار عملية البيع لمصرف أبو ظبى الإسلامى، وبعدها عمل لمدة 9 سنوات فى البنك المصرى الخليجى.



وأشار فاروق إلى خطة الهيكلة تستهدف تخارج البنك من الاستثمارات ضعيفة الربحية واستغلال عائدها فى اقتناص أخرى أكثر جدوى، بالإضافة للعمل على تعظيم عائد البنك من أصوله المختلفة والتوسع فى الفروع لزيادة الانتشار الجغرافى.



وكشف عن سعى بنك ناصر للتخارج من استثمارات فى عدة شركات تعمل فى قطاعات مختلفة بأكثر من 200 مليون جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتًا إلى أن مصرفه لديه مساهمات فى نحو 48 شركة تعمل فى السياحة والبترول ومشتقاته والنقل والتوزيع بقيمة 1.2 مليار جنيه.



خطة استغلال الأصول



وذكر فاروق أن مصرفه وقّع بروتوكولًا مع الشركة القابضة للتشييد مؤخرًا بهدف تحقيق أقصى عائد من محفظة أصول غير مستغَلة وتصل قيمتها إلى 11 مليار جنيه، تشمل أراضى وعقارات، مشيرًا إلى أن «القابضة للتشييد» تُعدّ دراسة فى الوقت الراهن وستقدمها للبنك قريبًا؛ بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من هذه الأصول، وتابع: وجود الأصول دون استفادة يعد خسارة ونجرى على فترات مناقصات للاستفادة من هذه الأصول قدر الإمكان.



برنامج إعادة الهيكلة



وقال فاروق إن مصرفه التقى بعثة البنك الأفريقى للتنمية التى زارت مصر منذ أيام قليلة، وتمّت مناقشة برنامج إعادة الهيكلة، لافتًا إلى أن «الأفريقى للتنمية» سيشارك فى البرنامج بمليون دولار موزَّعة على شريحتين، كل شريحة بقيمة 500 ألف دولار.



وأشار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إلى أن برنامج إعادة هيكلة مصرفه يتكون من مرحلتين، الأولى تستمر لمدة 18 شهرًا، والأخرى نفس المدة الزمنية، موضحًا أن المرحلة الأولى ستقوم على التشخيص وتحديد الاحتياجات، والثانية تشمل التنفيذ.



وأكد أنه فور الانتهاء من تحديد المستهدفات الخاصة بالبنك فى برنامج إعادة الهيكلة، سيتم فتح الباب أمام الشركات للاستماع إلى العروض المقدَّمة منها للتنفيذ فى كل القطاعات، سواء على تطوير العنصر البشرى أو تطوير البنية التكنولوجية، متوقعًا إقبالًا كبيرًا من الشركات على المشاركة فى تنفيذ البرنامج.



ووفقًا لدراسة فنية وقانونية أُجريت لتقييم أثر دخول البنك تحت إشراف ورقابة البنك المركزى، فإن ذلك يتطلب فترة انتقالية لتغيير لائحة نشاط البنك وقانون إنشائه، حيث إنه هيئة عامة وليس قطاعًا من قطاعات وزارة التضامن أو التأمينات الاجتماعية، لكنه يتبع وزير التضامن الذى يعد رئيسًا لمجلس إدارة البنك وفقًا لقانون إنشائه رقم 66 لسنة 71.



وأشار إلى أن مصرفه تلقَّى عرضًا من بنك إنتيسا سان باولو الإيطالى للمشاركة فى برنامج إعادة الهيكلة عبر عمل «توءمة» لامتلاكه بنكًا اجتماعيًّا شبيهًا ببنك ناصر، ولديه خبرة كبيرة فى هذا المجال، مضيفًا: «ندرس هذا العرض فى الوقت الراهن، وسنردّ عليه قريبًا».



وشدد النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى على أنه لن يتم التخلى عن أى موظف من البنك فى إطار عملية الهيكلة، وأكد أن مصرفه بدأ عام 1972 لخدمة جميع المصريين، خاصة الطبقات الأكثر احتياجًا؛ لدعم الموظفين والمرأة المعيلة والطبقات الأشد احتياجًا التى لا تستطيع مخاطبة البنوك الخاصة.



%20 نموًّا مستهدفًا للأرباح



ونوّه بأن مصرفه يسير بشكل جيد فى السوق المصرية وحقق أرباحًا تصل قيمتها لـ370 مليون جنيه، العام المالى الماضى، ويسعى لزيادة هذه القيمة بنسبة %20 خلال العام المالى الجديد، مؤكدًا أن «ناصر» قادر على ذلك.



وحول نسب التعثر قال إن إجمالى الديون المتعثرة فى محفظة قروض البنك التى تبلغ 9 مليارات جنيه، يُقدر بـ50 مليون جنيه فقط، مشيرًا إلى أنها تمثل نسبة ضئيلة من إجمالى القروض وأقلّ من النسب العالمية للتعثر بكثير.



وأوضح أن مصرفه يتفاوض مع عملائه المتعثرين للحصول على مستحقاته؛ لأنها فى النهاية أموال مودعين، لافتًا إلى أن إجمالى عملاء البنك يتعدون المليون و300 ألف عميل.





شبكة الفروع.. والشمول المالى



فى سياق متصل ذكر أن مصرفه يمتلك عدة مميزات لا تتوافر فى معظم البنوك الأخرى، أبرزها الانتشار الجغرافى فى القرى والنجوع، حيث يمتلك شبكة فروع تضم نحو 93 فرعًا، و4 آلاف لجنة زكاة فى مختلف أنحاء الجمهورية، علاوة على تميزه فى تمويل أصحاب المعاشات والموظفين، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من العملاء لا تستطيع التعامل مع البنوك الأخرى.



ولفت إلى أن «ناصر» شارك فى مبادرة الشمول المالى التى أطلقها البنك المركزى، مؤكدًا أن مصرفه قادر على تحقيق الشمول المالى؛ لامتلاكه شبكة فروع ضخمة.



كان البنك المركزى قد أطلق مبادرة «الشمول المالي» بالتزامن مع فعاليات الأسبوع العربى للشمول المالى؛ سعيًا منه لتحسين معدلات التنمية الاقتصادية والسلامة المصرفية، من بينها فتح حسابات مصرفية للمواطنين دون مصاريف، وشاركت أغلب البنوك العاملة بالقطاع المصرفى فى هذه المبادرة.



مبادرة العقارى



ونوّه بأن مصرفه حصل على موافقة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية للمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى، مشيرًا إلى أنه يعكف حاليًّا على تدشين إدارة متخصصة لهذا القطاع تضم 10 أفراد لتقديم أفضل الخدمات للعملاء خلال الفترة المقبلة.



وأكد أن «ناصر» سيركز فقط على تمويل شريحة محدودى الدخل؛ لأن أغلب عملاء البنك يدخلون ضمن هذه الشريحة، ولن يموّل متوسطى الدخل، مشيرًا إلى أنه سيتم الانطلاق فى هذه المبادرة خلال أيام.



وأطلق «المركزى»، فى فبراير 2014، مبادرة للتمويل العقارى لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل، بقيمة 10 مليارات جنيه؛ لتنشيط القطاع بالمصارف بسعر عائد %7 لمحدودى الدخل، و%8 لمتوسطى الدخل.



وأدخل «المركزى» تعديلات جديدة فى فبراير 2016، تضمنت إعطاء الفرصة لمحدودى الدخل أقل من 1400 جنيه، للاستفادة من المبادرة بسعر عائد سنوى متناقص بلغ %5 بدلًا من %7، كما أتاح شريحة جديدة تحت مسمّى «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ %10.5 سنويًّا أيضًا، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفًا للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لهذه الفئة 950 ألف جنيه.



متناهى الصغر



وفى إطار التمويل متناهى الصغر قال الدكتور شريف فاروق إن مصرفه سيحصل قريبًا على 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، التابع لرئاسة الجمهورية؛ لإعادة ضخّها للتمويل متناهى الصغر، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من المشروعات توفر فرص عمل وتقلل معدلات البطالة.



وأكد أن مصرفه سيتوسع فى تمويل هذا القطاع عبر فروعه المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية وعبر لجان الزكاة، مشيرًا إلى أن «ناصر» سينافس البنوك العاملة بالسوق المصرية فى هذا القطاع.

وأعلن البنك المركزى المصرى، فى مؤتمر صحفى مؤخرًا، عن تدشين مبادرة جديدة لتحفيز تمويل المشروعات متناهية الصغر تستهدف بالأساس الوصول بإجمالى تمويلات القطاع لنحو 30 مليار جنيه، الفترة المقبلة، يستفيد منها 10 ملايين عميل خلال السنوات القليلة المقبلة.



وطبقًا لنص القانون 141 لسنة 2014 فإن التمويل متناهى الصغر، هو كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية، وبما لا يتجاوز 100 ألف جنيه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على اقتراح من مجلس إدارة هيئة الرقابة وفقًا للظروف الاقتصادية ومتطلبات السوق، زيادة الحد الأقصى بما لا يجاوز %5 سنويًّا.



التاكسى الأبيض.. وقروض السيارات



وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن مصرفه سيجتمع مع باقى البنوك المشارِكة فى المشروع قريبًا لمناقشة المرحلة الرابعة.



وأشار إلى أن مصرفه يُعدّ من البنوك الرائدة فى تمويل التاكسى الأبيض بمصر، لافتًا إلى أن المحفظة القائمة لمشروع التاكسى داخل البنك تُقدر بـ10.5 مليون جنيه.



وفيما يتعلق بمحفظة قروض السيارات كشف أن إجمالى محفظة قروض السيارات فى بنك ناصر يقدر بـ1.2 مليار جنيه، مؤكدًا أن مصرفه لديه خطة للتوسع بشكل كبير فى هذه النوعية من القروض خلال السنوات المقبلة.



وعاء ادخار مبتكر



يخطط بنك ناصر الاجتماعى لجذب ودائع جديدة بنحو مليارى جنيه، خلال العام المالى الجديد، ليصل إجمالى الودائع إلى 7 مليارات جنيه، نهاية يونيو المقبل، مقابل 5 مليارات جنيه حاليًّا.



وقال النائب الأول لرئيس البنك إن مصرفه سيطرح وعاء ادخاريًّا مبتكرًا خلال أيام- رفض الإفصاح عن هويته- مؤكدًا أن «ناصر» قادر على جذب ودائع بـ2 مليار جنيه عبر هذا الوعاء الذى أكد أنه سيشهد إقبالًا كبيرًا من عملاء البنك.



وأشار فاروق إلى أن مصرفه تمكَّن من مواكبة البنوك التى طرحت شهادات مرتفعة العائد، وأطلق شهادة بعائد %16، مؤكدًا أن ما يهم بنك ناصر فى المقام الأول هو تقديم خدمة متميزة لعملائه.



كان محمد شومان، النائب الثانى لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، قد قال، فى وقت سابق، لـ«المال»، إن مصرفه استطاع جمع حصيلة تتعدى الـ400 مليون جنيه من شهادة الـ%16 التى طرحها لعملائه بعد تعويم الجنيه المصرى.



الخدمات الاجتماعية



وأكد أن مصرفه أسقط كل مديونيات الشهداء من الجيش والشرطة، ولا يتأخر مطلقًا فى الاستجابة لأى طلب من أهالى الشهداء لإسقاط مديونيته، ولفت النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، إلى أن «ناصر» خصَّص 50 مليون جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل فى المناطق الأكثر احتياجًا.