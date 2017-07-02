الإسكان: الإعلان عن أضخم طرح لأراضي القرعة.. الأسبوع المقبل

مصطفى مدبولى 112233

بدور إبراهيم



صرح الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن أضخم طرح لأراضي القرعة للمواطنين، وأراضي الاستثمار والخدمات بالمدن الجديدة.



وعقد الوزير اجتماعاً، مع مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمراجعة التفاصيل النهائية للأراضي التي سيتم طرحها، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك مواعيد محددة، وبرنامج زمني للانتهاء من توصيل المرافق لعدد من الأراضي التي سيتم طرحها، وفي مراحل توصيل المرافق لها، وأن يُوقع رئيس كل جهاز مدينة على خطة تسليم محددة للأراضي كاملة المرافق.



وأعلن الوزير أنه سيتم طرح ما يزيد على 28 ألف قطعة أرض بنظام القرعة العلنية اليدوية للمواطنين، بمختلف شرائحهم، منها قطع أراض صغيرة "أراضي الإسكان الاجتماعي"، بمدن: بدر، العبور، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب الجديدة، ومدن الصعيد الجديدة، إضافة إلى طرح أراضى الإسكان المتميز، بمدن: 6 أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، السادات، برج العرب الجديدة، والمدن الجديدة بالصعيد، كما سيتم طرح أراضي الإسكان الأكثر تميزاً، بمدن الشيخ زايد، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، الشروق، العبور، دمياط الجديدة، 15 مايو، السادات، بني سويف الجديدة، وسوهاج الجديدة.



وأوضح أنه سيتم الإعلان عن عدد ضخم من الأراضي الاستثمارية (التنمية العمرانية المتكاملة)، منها 55 قطعة بنظام البيع، و9 قطع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بخلاف الإعلان عن بيع 10 قطع أخري بنظام المظاريف المغلقة، مشيراً إلي أنه سيتم أيضاً طرح ما يزيد على 220 قطعة أرض خدمات، وكلف الوزير بطرح أراضي امتداد مدينة الشيخ زايد في الإعلان المقبل للمستثمرين.



وأكد أن سياسة طرح الأراضي تحقق أكثر من هدف، أولها تحقيق رغبة المصريين في تملك الأراضي، وثانيها العمل علي زيادة المعروض من الأراضي، ومنع المضاربة والمتاجرة بها، وثالثها تحقيق التنمية المطلوبة، عبر المساهمة في إنشاء وتعمير هذه الأراضي، وأخيراً، هناك هدف مهم جداً، هو توفير فرص عمل من هذه المشروعات التي يتم إنشاؤها، خاصة أن قطاع التشييد والبناء هو أكبر القطاعات الموفرة لفرص العمل.



وأشار إلى أنه تم تكليف مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة الإعلان عن حجز وحدات محور جديد للإسكان المتميز، تحت مسمي "سكن مصر" وهي وحدات بمساحة نحو 100م2 للوحدة، تشطيب كامل علي مستوي عالٍ، وفي مدن متميزة، تشهد إقبالا علي الحجز، منها: 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، العبور، الشروق، دمياط الجديدة، وبتيسيرات في السداد، بنظام التمويل العقاري لمن يرغب، أو السداد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وخلال الاجتماع، كلف الوزير بسرعة الانتهاء من كراسة شروط طرح المرحلة الأولى بالوحدات السكنية والفيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستعد الوزارة حالياً للطرح الأول لعدد من الوحدات السكنية والفيلات، وهي فرصة لراغبي الحجز سيعلن عنها قريباً.