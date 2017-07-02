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اقتصاد وأسواق
الشرطة النسائية تشارك بمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة
الأحد 02 يوليه 2017 11:14 ص
الشرطة النسائية تشارك بمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة
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الشرطة النسائية تشارك بمؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة
ولاء البري
يشارك عدد من لواءات وأفراد الشرطة النسائية بوزارة الداخلية في فعاليات مؤتمر (مصر تستطيع بالتاء المربوطة)، بتكليف من وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، للمشاركة في المؤتمر المقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مدى يومين وتنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبمشاركة عدد كبير من الوزراء و31 شخصية من المصريات بالخارج فى مجالات الطاقة والهندسة والاقتصاد والبحوث الطبية وقضايا التنمية وتمكين المرأة.
ومن المقرر أن يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعد قليل مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة» والذى يقام بفندق الماسة، ويسعى المؤتمر لتحقيق عدة أهداف أهمها الاستعانة بعقول وتجارب المصريات فى بلاد المهجر، ولإيجاد علاقة بين نابهات الخارج وشباب وشابات الباحثين فى الداخل لتكوين خلايا ومجموعات بحثية متميزة، وجذب استثمارات أجنبية بمعايير دولية للمشروعات القومية الكبرى والمناطق التى تطرحها الحكومة للاستثمار العالمي.
ومن الشخصيات النسائية المشاركة فى المؤتمر كابتن منى شندى قائدة بالبحرية ومسئولة توجيه الموظفين فى مركز الدفاع للدراسات الإستراتيجية بأستراليا، ود. هدى حليم رئيسة صيادلة وشريكة فى مؤسسة للحفاظ على المبانى الأثرية بالولايات المتحدة، ود. يسرية سالم أخصائى أول تحصيل الأموال والديون فى أمريكا، ود. هدى المراغى مستشارة الصناعات والحكومات فى كندا. ورحاب النمر استشارية أمن المعلومات وهندسة الإبداع الرقمى بالمملكة المتحدة، ود. هالة عبدالسلام عضوة الجمعية المصرية والأمريكية للصيدلة، ود. مارى حنا أستاذة التخدير ومحاربة الألم بالولايات المتحدة الأمريكية.
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