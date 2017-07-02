هيرميس تقتنص إدارة صندوقين للبنك الأهلي المتحد

المجموعة المالية هيرميس

مصطفى طلعت



أعلنت المجموعة المالية "هيرميس"، اليوم الأحد، عن تكليف قطاع إدارة الأصول بإدارة اثنين من صناديق الاستثمار، التابعة للبنك الأهلي المتحد – مصر، ليرتفع بذلك عدد الصناديق التي تديرها المجموعة في السوق المصرية إلى 18.



وتم تكليف المجموعة المالية هيرميس بإدارة صندوق البنك الأهلي المتحد – مصر الأول (ثروة)، وهو صندوق السيولة النقدية ذو العائد اليومي التراكمي، إضافة إلى صندوق البنك الأهلي المتحد – مصر (ألفا) ذو العائد التراكمي للاستثمار في الأسهم، ويمثل التكليف الجديد بداية الشراكة بين المجموعة المالية هيرميس والبنك الأهلي المتحد – مصر.



وفي هذا السياق، أوضح كريم موسي، رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، أن فوز التكليفات الجديدة يعكس ثقة البنك الأهلي المتحد في كفاءة منظومة إدارة الأصول التي تنفرد بها المجموعة المالية هيرميس، خاصة في ضوء موجة التعافي التي يشهدها السوق المحلية إلى جانب تزايد اهتمام المستثمرين بالمنتجات الاستثمارية التي تقدمها الشركة للعملاء.



وأشاد موسى بقدرة الشركة على اقتناص التكليفات الجديدة بفضل كفاءة فريق العمل وأدائه المتميز، وكذلك الحرص الدائم على تطبيق معايير الامتثال العالمية والعمل بأحدث ما وصلت إليه الممارسات الدولية في مجالات إدارة الأصول، مشيراً إلى أن العشر سنوات الماضية شهدت تفوق أداء الصناديق المدارة بواسطة المجموعة المالية هيرميس على مؤشرات الأداء بمعدل سنوي 5% تقريبًا على المستوى الإقليمي.



من جانبه، أوضح نبيل موسى رئيس قطاع إدارة الأصول في مصر بالمجموعة المالية هيرميس، أن السوق المصرية ينفرد بالعديد من المقومات الجذابة لتعظيم العائدات الاستثمارية على المدى البعيد رغم موجة التقلبات المنظورة على المدى القريب.



ولفت إلى أن قطاع إدارة الأصول نجح منذ نشأته في ترسيخ مكانته الرائدة بفضل الإدارة الاحترافية للمحافظ المالية وصناديق الاستثمار المتنوعة بين صناديق السيولة النقدية والعائد الثابت وكذلك صناديق الأسهم، مؤكداً أن فريق إدارة الأصول يعكف على تنمية أعمال الشركة واقتناص حصص سوقية جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة.



تجدر الإشارة إلى أن المجموعة المالية هيرميس تتولى حاليًا إدارة 7 صناديق للسيولة النقدية من إجمالي 27 صندوق في السوق المصري، وذلك بعد تكليفها بإدارة صناديق البنك الأهلي المتحد – مصر. ومع تولي إدارة التابعين للبنك الأهلي المتحد – مصر البالغ قيمتهما الاجمالية أكثر من 270 مليون جنيه، تبلغ قاعدة الأصول المدارة في السوق المصري 10 مليارات جنيه، إلى جانب أصول تبلغ قيمتها 880 مليون دولار أمريكي تديرها المجموعة على الساحة الإقليمية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.