وزير النقل يلتقي قيادات الطرق والكباري

هشام عرفات وزير النقل الجديد

المال ـ خاص:



عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعا مع قيادات الطرق والكباري والنقل البري والشركة القابضة للنقل البري وشركة الاتحاد العربي "السوبرجيت" ورئيس الجمعية العامة لنقل البضائع لمناقشة ومتابعة موقف النقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات.



وأكد الوزير ضرورة تضافر كافة الجهود للالتزام بتقديم خدمات نقل الركاب والبضائع للمواطنين بانتظام، مشيرا إلى أنه ليس هناك زيادة في أسعار المترو أو السكك الحديدية وأن الوزارة ستتحمل فرق الزيادة فى تكلفة تشغيل قطارات السكك الحديدية الناتجة عن تحريك سعر السولار الذى تعمل به القطارات، لافتا إلى أن مصر تستورد ما يقرب من 43 ألف طن يوميا من السولار منها 20 ألف طن للنقل فقط، بقيمة 500 دولار للطن، بما يعني أن تكلفة لتر السولار تصل إلى 7 جنيهات و30 قرشا، في حين ما يتم طرحه بعد الزيادة الأخيرة بقيمة 3 جنيهات و65 قرشا أي وجود دعم بقيمة 50% أي يقدر إجمالي الدعم لسولار النقل بـ36 مليار جنيه سنويا.



وأضاف وزير النقل إلى أن رئيس الوزراء وجه المحافظين والأجهزة المحلية بمراقبة جيدة للأسواق وأسعار نقل الركاب حتى لا يكون هناك زيادة كبيرة في الأسعار، موضحا أن الزيادة فى سعر النولون لشحن البضائع لن تتجاوز من 7 إلى 8٪ للشحن.



كما أشار الوزير إلى أن الفرصة أصبحت مواتية لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، خاصة أن الوزارة قد تعاقدت على شراء جرارات جديدة وإصلاح 81 جرار قديم، وأن الفترة القادمة ستشتهد التعاون في نقل البضائع بين هيئة السكك الحديدية والجمعية العامة لنقل البضائع من خلال نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلي جميع أنحاء الجمهورية ثم نقلها للمستهلك عن طريق الشاحنات (النقل متعدد الوسائط).