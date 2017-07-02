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بورصة وشركات
مؤشرات البورصة تستهل التعاملات بأداء متباين
الأحد 02 يوليه 2017 10:44 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تباين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30"، بشكل محدود بنسبة 0.19% مسجلاً مستوى 13420 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.08% ليصل إلى 649 نقطة، فيما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1508 نقاط، كما هبط مؤشر "egx20" المحاكي لصناديق الاستثمار بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 12319 نقطة.
ورجّح محللون فنيون بسوق المال سيطرة المسار العرضى المائل للهبوط على تحركات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالى، وبعد العودة من إجازات عيد الفطر وسط توقعات بتراجع المؤشر الرئيسى "egx30" صوب مستوى 13200 نقطة.
وأكد المحللون لـ"المال" أن السوق ستتأثر، خلال تداولات الأسبوع، ببدء تطبيق ضريبة الدمغة، بجانب قرارات الإصلاح الاقتصادي المتخذة مؤخرًا برفع أسعار الطاقة، وبدء تطبيق الشريحة الثانية من قانون القيمة المضافة.
وبدأت عملية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، خلال جلسة الأربعاء الماضي، وتراجعت على إثرها السوق بنحو 0.16%، مسجلة مستوى 13395 نقطة.
وأوضح المحللون أن زيادة أسعار الطاقة سترفع التكلفة على الشركات المقيدة وتهبط بأرباحها، ومن ثم هبوط أسعار أسهمها بالسوق، فضلًا عن تأثر الحالة النفسية للمستثمرين الأفراد بشكل سلبي وانخفاض شهية الدخول وشراء الأسهم، لحين اتضاح الرؤية، لتكون السوق مرشحة للتحرك بين مستويات 13200 و13550 نقطة خلال الأسبوع الحالي.
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