2 مليار جنيه حصيلة إنهاء منازعات ضريبية منذ سبتمبر الماضي

مصلحة الضرائب

مها أبوودن:



قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة أنهت منازعات ضريبية مع ممولين بلغت قيمة تسوياتها نحو ملياري جنيه منذ صدور إنهاء المنازعات الضريبية فى سبتمبر الماضى وحتى الآن، موضحا أن النزاع الضريبى يتم إنهاؤه خلال 3 شهور.



وأضاف سامي أن المصلحة أنجزت خلال الستة أشهر الماضية، منذ بداية توليه منصبه 10 ملفات كبرى ستعمل على زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى المقبل مع تعزيز الثقة بين الممول والمأمور، يأتى فى مقدمتها تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى ساهم مجهود الإدارة الضريبية فى تحقيق حصيلة نحو 50 مليار جنيه إضافية ناتجة عن التحول من ضريبة المبيعات.



وأوضح أن المصلحة تعمل علي التطبيق الصحيح لقانون ضريبة القيمة المضافة وإنهاء إيه مشكلات تخص الفئات الخاضعة للقانون من خلال توقيع بروتوكولات ضريبية معهم مثلما تم مع المحامين والنقابات الفنية، وكذلك إصدار أدلة استرشادية للأنشطة المختلفة الخاضعة للضريبة.



وأضاف أنه فيما يخص إنهاء النزاعات فقد صدر قانون إنهاء المنازعات الضريبية بناء على طلب المجتمع الضريبي من ممولين ومسجلين، ومكاتب مهنية فى محاولة لحل النزاعات الضريبية المتواجدة بالمحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية البالغة 160000 منازعة.



وأشار سامى إلى نجاح المصلحة في تحقيق الحصيلة المستهدفة حتي نهاية مايو، وجار الانتهاء من تسويات أخرى لرفع الحصيلة الضريبية لتحقيق المستهدف بحلول نهاية العام المالى لأول مرة منذ عدة سنوات.



وتابع أن مصلحة الضرائب لديها خططا وإجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب وذلك طبقا لخطة وزارة المالية والتي يضعها الوزير ويشرف عليها عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وأهمها العمل على ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الضرائب، ومن أهمها تحصيل جزء من المتأخرات الضريبية التى تبلغ نحو 70 مليار جنيه وحصر الأنشطة المتهربة من الضرائب وإعداد قانون لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا بطريقة مبسطة.



وعن ملف التهرب الضريبى، قال رئيس مصلحة الضرائب، إن هذا الملف خصيصا قطعت فيه الإدارة الضريبية شوطا لا بأس به من خلال بدء عمليات الجرد ونقل الملفات الكبيرة للمأموريات المتخصصة، إضافة إلى حصر الملفات الأخرى وتحديث البيانات الخاصة بها، وكذلك فحص ملفات قطاعات المهنيين من الأطباء والمهندسين والمحاميين لكشف التهرب بها، حيث سيتم فحص تلك الملفات جميعها.



وتابع أن مجهود مصلحة الضرائب فى هذا الصدد ساهم للمرة الأولى فى تحقيق حصيلة ضريبية معقولة من قطاع المهن الحرة، وسيتم فحص كافة الملفات وإنشاء مركز كبار للمهنيين، متوقعا أن يسهم ذلك فى تحقيق حصيلة لا تقل عن 5 مليارات جنيه سنويا.



وعن ملف مكافحة الفساد فى مصلحة الضرائب أكد سامى على أن نزاهة مأمورى مصلحة الضرائب وتفانيهم فى العمل هما السبب الحقيقى فى زيادة الحصيلة الضريبية والمساهمة فى جرد الملفات الورقية، مطالبا الموظفين بمزيد من الجهد لدعم الاقتصاد المصرى، حيث إن الإيرادات الضريبية تسهم بنحو 70% من الناتج المحلى.



وتمشيا مع سياسة التطوير بمصلحة الضرائب والتي يتبناها عماد سامي، فقد تم إنشاء وحدتين تابعتين لمكتب رئيس المصلحة، وهي وحده متابعة فحص وتطوير منظومة المهن غير التجارية ووحدة الفحص المميكن والتي من شأنها إدخال مصلحة الضرائب في مصاف الدول المتقدمة، وتقليص أسلوب الفحص اليدوي.



وكذلك التطويري الكلي لإدخال منظومة السداد الإلكتروني علي مستوي جميع المأموريات دخل وقيمه مضافة، كذلك تأسيس منظومة للتواصل الاجتماعي يقودها رئيس المصلحة بنفسه بحيث ينزل بنفسه إلي كافة المواقع بالمصلحة ويلتقي بكل صاحب شكوي أو فكرة للتطوير، وهذا تماشيا مع توجيهات وزارة المالي بحيث تكون مصلحة الضرائب المصرية علي نهج المصالح الضريبية المتقدمة امتدادا لتاريخها الطويل.



ومن ناحيه أخري، في ظل سياسة التطوير والتغيير التي تشهدها مصلحة الضرائب، وقيام السيد رئيس المصلحة بتغير العديد من القيادات واستبدالها بقيادات أخري تمشيا مع سياسة التطوير وخلق كوادر جديدة؛ لتنفيذ الخطط والبرامج أدي هذا التغيير إلي ظهور أعداء لهذا التطوير لبعض من طالهم النقل وكونوا جبهات عدائية هدفها الوحيد هو النيل من شخص رئيس المصلحة بشكل ممنهج وغير لائق سواء كان صفحات الجرائد أو صفحات التواصل الاجتماعي وأكد عماد سامي أن عجلة العمل لن تتوقف بالمصلحة وصولا للأهداف والخطط الموضوعة وتحقيق أعلي حصيلة ضريبية ممكنة وتحقيق أعلي معدلات الأداء والإنجاز مع وضع نظام متطور لإثابة العاملين بما يتناسب مع حجم الإنجاز المحقق علي مستوي المصلحة ككل وعلي مستوي كل مأمورية تحقق المستهدف.