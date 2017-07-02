غموض حول سبب غياب بوتين عن نهائي كأس القارات

بوتين وكأس القارات



وكالات



نقلت وكالات أنباء عالمية عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يحضر المباراة النهائية لبطولة كأس القارات، التى ستقام مساء اليوم، في مدينة سان بطرسبرج، دون الإفصاح عن السبب.



وحضر بوتين مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، المباراة الافتتاحية للبطولة على نفس الملعب بين منتخبي روسيا ونيوزيلندا في 17 يونيو الماضي، وينتظر أن يكون فيتالي موتكو، نائب رئيس الوزراء الروسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، هو أبرز الشخصيات السياسية الروسية التي ستحضر المباراة.