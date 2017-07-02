السكك الحديدية: انتظام حركة القطارات على خط القاهرة –أسوان

وكالات:





أعلنت هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات على خط القاهرة أسوان بعد تعطلها بسبب سقوط كابل ضغط عال على شريط السكة الحديد بين البدرشين والحوامدية.





وأوضحت الهيئة في بيان مساء السبت، أنه نتيجة سقوط كابل كهرباء من خطوط الضغط العالي تأخر 12 قطارًا بمتوسط 55 دقيقة على خط الوجه القبلي القاهرة أسوان، فيما تم رفع الكابل من على السكة حرصا على سلامة الركاب.