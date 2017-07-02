EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
السكك الحديدية: انتظام حركة القطارات على خط القاهرة –أسوان
الأحد 02 يوليه 2017 12:51 ص
هيئة السكك الحديدية
أخر الأخبار
هيئة السكك الحديدية
وكالات:
أعلنت هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات على خط القاهرة أسوان بعد تعطلها بسبب سقوط كابل ضغط عال على شريط السكة الحديد بين البدرشين والحوامدية.
وأوضحت الهيئة في بيان مساء السبت، أنه نتيجة سقوط كابل كهرباء من خطوط الضغط العالي تأخر 12 قطارًا بمتوسط 55 دقيقة على خط الوجه القبلي القاهرة أسوان، فيما تم رفع الكابل من على السكة حرصا على سلامة الركاب.
السكك الحديدية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا