البيئة توضح حقيقة القنديل الأزرق السام

المال - خاص:



نفت وزارة البيئة ما تم تداوله من غلق بعض الشواطئ المصرية نتيجة ظهور أحد أنواع القناديل السامة الزرقاء، المعروفة باسم البارجة البرتغالية، حيث إن المسوح الميدانية لم تظهر أى تواجد لهذا النوع بالشواطئ المصرية، وإن كان قد تم تسجيله فى البحر المتوسط سابقا مرة واحدة أمام السواحل الإسبانية فى عام 2010 ولم يتم تسجيله بعد ذلك.





وأعلنت الوزارة، فى بيان لها منذ قليل، أنها قامت بدراسة الظاهرة بالتنسيق مع الدول المجاورة لمصر على سواحل البحر المتوسط، وأظهرت النتائج المبدئية للأعداد التى تم تسجيلها فى المسوحات البيئية على الشواطئ من بورسعيد إلى مرسى مطروح أعدادا متقاربة مع ما تم تسجيله فى دول الجوار، ويقوم فريق العمل الميدانى بتجميع نماذج من عينات القناديل لدراستها معمليا وتحليلها ومعرفة البصمة الوراثية لها.





وأكدت الوزارة أن الأنواع التى تم رصدها غير سامة ولا تشكل خطراً على حياة الإنسان - فى حين تتعدى أنواع قناديل البحر المسجلة فى البحر المتوسط العشرة أنواع - ومن الجدير بالذكر أن السواحل الكويتية قد تعرضت لهجمة شرسة من قناديل البحر التى هاجمت محطة كهرباء الزور الجنوبية بالكويت اليوم بأعداد كبيرة كادت أن تسد فلاتر تبريد المحطة فى دلالة واضحة على انتشار الظاهرة فى العديد من دول العالم نتيجة ازدياد درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية .





وأضافت الوزارة أنها مستمرة فى متابعة ودارسة ظاهرة انتشار بعض أنواع قناديل البحر فى عدد من سواحل البحر المتوسط، ورصد تساؤلات واستفسارات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الصحفية تلاحظ وجود بعض الأخبار حول ظهور قناديل بحر زرقاء اللون، والاعتقاد أنها شديدة الخطورة كما أشيع عنها، وبناءً عليه قامت اللجنة المشكلة من مجموعة عمل علمية متخصصة فى مجال علوم البحار بفحص الأنواع التى ظهرت بامتداد الساحل الشمالى الشرقى والغربى من خلال مسوحات ميدانية تمت خلال الأيام الماضية تبين منها ظهور نوعين فقط من قناديل البحر وهما Rhopilema nomadica، Rhizostoma على السواحل المصرية.





وتتراوح الألوان الخاصة بالقناديل على السواحل المصرية بين الأبيض والأزرق الفاتح والأزرق، ويرجع اللون الأزرق لقناديل البحر نتيجة تواجد نوع من أنواع الطحالب التكافلية على جسمها، وهذه الألوان تتغير من نوع لآخر ومن بيئة لأخرى، طبقا للتقدم فى المراحل العمرية، وطبقا لدرجات الحرارة والغذاء المتوافر، كما يقوم البعض بتغيير ألوانه والبعض الآخر لا يغير ألوانه.





وقالت الوزارة إنها فى الوقت الحالى تقوم بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية لتبادل المعلومات وسرعة التعامل مع أى طواريء قد تطرأ نتيجة لظهور القناديل على السواحل المصرية، هذا ويستمر التنسيق من خلال الفرق الميدانية مع السادة مرتادى الشواطئ والمنقذين بأهم الخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الأنواع المتواجدة.



