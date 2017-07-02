١.٦ مليار جنيه قيمة السيارات المستوردة بجمرك الإسكندرية خلال يونيو

مها أبوودن:





أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية برئاسة محمود مصطفى مدير عام الادارة العامة لجمارك السيارات بالاسكندرية خلال شهريونيو 2017 عن 3510 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 867 مليون جنيها.





وبلغت الرسوم الجمركية لتلك السيارات 124 مليون جنيه كما بلغت ضريبة القيمة المضافة لهذه السيارات نحو 147 مليون جنيه فيما بلغ رسم التنمية 35 مليون جنيه وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب والغرامات 307 مليون جنيها.





كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 243 مليون جنيها.





على جانب آخر وخلال نفس الشهر، أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 337 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 323 مليون جنيه.





وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 5 ملايبن جنيها وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مبلغ 42 مليون جنيها، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب والغرامات 48 مليون جنيها.





وبلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 34 مليون جنيها.





كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 624 رسالة قطع غيار سيارات خلال نفس الشهر بقيمة بلغت 499 مليون جنيها وقد بلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 16 مليون جنيها وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 46 مليون جنيها، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب والغرامات 63 مليون جنيها.





كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 16 مليون جنيها.





وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية ورسائل قطع غيار السيارات خلال شهر يونيو2017 مليار و 690 مليونا و 569 ألفا و 78 جنيه.





ويكون إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة عنها 146 مليونا و 117 ألف و 639 جنيها وإجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 237 مليونا و 189 ألف و 964 جنيها وإجمالي رسم التنمية 35 مليونا و 137 ألفا و 786 جنيها واجمالي الرسوم والغرامات الأخرى 46 مليون و 791 ألف و 684 جنيه.





كما يبلغ اجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر يونيو الماضى 465 مليون و 237 ألف و 73 جنيه.



