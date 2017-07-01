مونديال شباب السلة.. مصر تتغلب على بورتريكو 67- 65

تغلَّب منتخب مصر على منتخب بورتريكو، بنتيجة 67- 65، في مستهلّ لقاءات المنتخبين، في كأس العالم تحت 19 عام لكرة السلة، التي افتتحت، اليوم، وتستضيفها مصر حتى التاسع من الشهر الحالي، وتُقام لقاءاتها علي مجمع الصالات المغطّاة باستاد القاهرة الدولي.





انتهت الفترة الأولى بتقدم شباب مصر 26- 13، واستمر التفوق المصري، في الفترة الثانية التي انتهت بنتيجة 18- 14، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر على بورتريكو 44- 27.





وشهدت الفترة الثالثة التقدم الأول لمنتخب بورتريكو على مصر، بعدما انتفض الضيوف على أصحاب الأرض والجمهور، وأنهوا الفترة الثالثة لصالحهم بنتيجة 17- 14، وظهر الفارق في الفترة الرابعة لصالح الضيوف، التي حسموها بنتيجة 20- 9، لكن الفارق الكبير في الفترتين الأولى والثانية لمصر، أنهى اللقاء لصالحها بنتيجة 67- 65.





وفي لقاءات أخرى أقيمت اليوم أيضًا، ضمن اليوم الأول لليطولة، تغلبت نيوزيلندا على كوريا الجنوبية 88- 81، وإسبانيا على اليابان 78- 76، وفرنسا على الأرجنتين 62- 53.



