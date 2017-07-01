أديب: السيسي ماشى صح.. واللى مش عاجبه ماينتخبوش تاني

عمرو أديب - كل يوم

- الرئيس اقترب من ملف الإصلاح الاقتصادى الذى كان يخاف منه مبارك



أحمد الدسوقى



أكد الإعلامى عمرو أديب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يسير فى الاتجاه الصحيح، مضيفًا: "اللى مش عاجبه ما ينتخبوش تانى".



وقال أديب خلال برنامجه كل يوم إن من ينتخبه المواطنون فى الانتخابات الرئاسية المقبلة سيفوز، مطالبًا من لا يعجبه السيسى بترشيح بديل له يكون مناسبًا.



وأضاف أن الرئيس السيسى اقترب من ملف الإصلاح الاقتصادى الذى كان يؤجله الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك دوما؛ خوفًا من الاقتراب منه.



ولفت إلى أن الحكومة مقصرة فى أداء عملها، وكان يجب عليها اتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف عن المواطنين بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.