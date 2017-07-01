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اقتصاد وأسواق
مصيلحي : لن نحرك سعر أى سلعة تموينية حتى نهاية 2017
السبت 01 يوليه 2017 10:34 م
وزير التموين علي مصيلحي
أخر الأخبار
وزير التموين علي مصيلحي
أحمد الدسوقى
أكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، أنه لن يتم تحريك سعر أى سلعة تموينية حتى نهاية العام الحالى، مضيفًا: "وهذا وعد مني".
وقال مصيلحي، فى مداخلة تليفونية لبرنامج "كل يوم"، إن ما يتعامل مع أى بقال تموينى يرفع الأسعار، عليه أن يتصل بالخط الساخن للوزارة، وسيتم التعامل مع هذا البقال بالقانون.
ولفت إلى أن بعض المواطنين لديهم حق فى انتقاد ارتفاع الأسعار بسبب عدم قدرتهم على هذه المعيشة، لكن البعض الآخر يبالغ فى الانتقاد بشكل كبير.
وزارة التموين
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