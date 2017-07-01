مصيلحي : لن نحرك سعر أى سلعة تموينية حتى نهاية 2017

أكد الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، أنه لن يتم تحريك سعر أى سلعة تموينية حتى نهاية العام الحالى، مضيفًا: "وهذا وعد مني".





وقال مصيلحي، فى مداخلة تليفونية لبرنامج "كل يوم"، إن ما يتعامل مع أى بقال تموينى يرفع الأسعار، عليه أن يتصل بالخط الساخن للوزارة، وسيتم التعامل مع هذا البقال بالقانون.



