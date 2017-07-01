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الكونغو الديمقراطية تعلن رسميا القضاء على الإيبولا
السبت 01 يوليه 2017 09:33 م
فيروس الإيبولا
أخر الأخبار
فيروس الإيبولا
وكالات:
أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، رسميا القضاء على فيروس الإيبولا في أراضيها.
وأوضحت وزارة الصحة الكونغولية- حسبما ذكر راديو "صوت أمريكا"، في نشرته مساء اليوم - أن هذا الإعلان يأتي بعد مرور 42 يوما دون ظهور أية حالات إصابة جديدة بالإيبولا.
وأكدت الوزارة - في بيانها - أن الموجة الأخيرة من الإيبولا، والتي ظهرت في مناطق الغابات النائية شمال شرق البلاد، أصابت 8 أشخاص فقط وتوفي 4 منهم بهذا الوباء.
وكانت الموجة السابقة من الإيبولا التي ظهرت غرب إفريقيا منذ نحو عام قد أدت إلى وفاة أكثر من 11 ألف شخص في كل من سيراليون وغينيا وليبيريا، وأثارت قدرا كبيرا من القلق في مختلف أنحاء العالم.
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