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إجلاء 1500 شخص بعد العثور على قنبلة شرق ألمانيا
السبت 01 يوليه 2017 09:29 م
ألمانيا
أخر الأخبار
ألمانيا
وكالات:
أجلت السلطات الألمانية، اليوم السبت، نحو 1500 شخص من منازلهم بعد العثور على قنبلة حية تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية جنوب شرق ألمانيا.
وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن السلطات الألمانية قامت أيضًا بنقل أكثر من 100 سجين إلى مكان غير معروف بعد اكتشاف هذه القنبلة في مدينة "ريجنسبرج " لوجودها على بعد عدة أمتار من مبنى السجن خلال إقامة مشروع للبناء.
ألمانيا
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