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سيـــاســة
القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية بالإسكندرية
السبت 01 يوليه 2017 08:41 م
القوات البحرية
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القوات البحرية
- القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية شمال غرب الإسكندرية
- السيطرة على حريق نشب في 3 لنشات بالغردقة دون وقوع إصابات
بدور إبراهيم
واصلت القوات البحرية تنفيذ مهامها فى تأمين وحماية السواحل البحرية المصرية، ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كل الاتجاهات الاستراتيجية.
ونجح رجال القوات البحرية في إحباط محاولة هجرة غير شرعية شمال غرب الإسكندرية، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بتنفيذ أحد بلنصات الصيد محاولة هجرة غير شرعية إلى أوروبا، وعلى الفور صدرت الأوامر من القياة العامة بتوجيه عدد من وحدات القوات البحرية لإجراء عمليات بحث وتفتيش موسعة بالمنطقة أسفرت عن العثور على بلنص صيد بالمنطقة شمال غرب الإسكندرية، وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش تبين أنه يحمل على متنه 97 فردًا هجرة غير شرعية من جنسيات مختلفة (مصر – إريتريا – الصومال – السودان – سوريا – اليمن – تشاد) بالإضافة إلى طاقم البلنص وعددهم 4 أفراد، وقد تم اقتياد البلنص والأفراد إلى القاعدة البحرية برأس التين، حيث تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة لهم وتسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وتمكنت وحدات القوات البحرية المكلفة بتأمين سواحل البحر الأحمر من السيطرة على حريق نشب في 3 لنشات سياحي بالقرب من الغردقة، وذلك بعد تلقى قاعدة البحر الأحمر البحرية إشارة استغاثة تفيد باشتعال النيران في اللنشات.
وعلى الفور صدرت الأوامر بتوجيه عدد من وحدات الإنقاذ التابعة للقوات البحرية تجاه منطقة الحدث، وتمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.
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