أجندة الأحداث السياسية الأحد 2-7

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



رئاسة الجمهورية

يغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا، إلى العاصمة المجرية بودابست، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، بدعوة من رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، للمشاركة في أعمال قمة تجمع الفيشجراد، الذي يضم التشيك وبولندا وسلوفاكيا إلى جانب المجر.



وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الزيارة ذات شقين مهمين، الأول المشاركة في أعمال القمة التي تعقد لأول مرة مع إحدى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، والثالثة على مستوى دول العالم، حيث لم يدع لها من قبل سوى اليابان وألمانيا، والشق الآخر هو التعاون الثنائي لتعزيز العلاقات المصرية المجرية، ويستهل الرئيس نشاطه الرسمي بعد غد، بعقد قمة مصرية مجرية مع رئيس الحكومة أوربان، يبحث خلالها ما تحقق من تطور كبير في العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، وسبل تعزيز هذا الزخم والارتقاء به نحو مستويات أكبر على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية كافة خلال الفترة المقبلة.



البرلمان

تستمع لجنة القيم بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، إلى النائب أحمد طنطاوى المحال إلى اللجنة من قبل هيئة مكتب البرلمان، فيما نسب إليه من تهم ، وكانت هيئة مكتب البرلمان، أعلنت الأسبوع قبل الماضى، عن إحالة النائب أحمد طنطاوى، إلى لجنة القيم لسماع أقواله وتحقيق أوجه دفاعه فيما هو منسوب إليه بمذكرة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والأسطوانات المدمجة المرفقة بها، وبالمذكرة الواردة إلى المجلس من رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية، لما وجهه إليه النائب أثناء اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية يوم الثلاثاء 13/6/2017 ، والتهم التي يواجهها "طنطاوى" هي الإخلال بنظام الجلسة ومخالفة التقاليد البرلمانية ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لافتا إلى أنه سيتم استعراض ما جاء بالملف الذي أحاله مكتب المجلس إلى لجنة القيم والاستماع لأقوال النائب بشأن تلك الوقائع.



أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه ستتقدم غدا بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، موجها للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بشأن حذف أحداث ثورتى 25 يناير و30 يونيو من مقررات التاريخ فى المناهج التعليمية، مشيرة إلى أنها أحداث مرت على الدولة ولابد من ذكرها بكامل تفاصيلها دون تحليلها.



وزراء وحكومات

ينطلق غدا مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ويفتتحه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بحضور 31 سيدة مصرية، يشغلن مراكز قيادية وهامة حول العالم، في محاولة للاستفادة من عقول نساء مصر المهاجرة اللاتي أثبتن مكانتهن وقدرتهن عالميًا، ويستطعن خدمة بلادهن بتقديم ما لديهن من خبرات وتجارب، فضلاً عن العمل على تحسين صورة مصر في الخارج ، ويستهدف المؤتمر تحقيق أقصى استفادة ممكنة ‏من عقول وخبرات المرأة المهاجرة بالخارج في مختلف المجالات، واستغلال النجاحات الكبرى التي حققنها في وضع حلول ممكنة لأهم المشاكل والقضايا التي يعاني منها الوطن ، و تشارك في فعاليات المؤتمر مجموعة من السيدات المصريات الناجحات النابغات، المشهود لهن بالكفاءة واللاتي يمثلن مصر في الخارج، من عالمات وقياديات تتولين مناصب مرموقة، ومخترعات عظيمات، بغرض إلقاء الضوء على انجازاتهن، والاستفادة من تجاربهن الناجحة، ونقل خبرتهن إلى المجتمع وهؤلاء المصريات هن بحق خير ممثل وسفير للمرأة في الخارج.



يجتمع وزير القوى العاملة محمد سعفان، بممثلى منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، غدا الأحد، للاتفاق على قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، ويأتى الاجتماع بمناسبة صدور القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى التأمينى فى ديسمبر الماضى، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعيين بعد هذا التاريخ، وذلك بدءا من أول يوليو 2016، وبأثر رجعى من يناير الماضى للمعينين حديثا، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع اتحاد المستثمرين الذى وافق على صرف علاوة للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 300 جنيه ، وسيحضر محمد وهب الله ، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب كممثل للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومن المقرر أن يشارك فيه أيضا اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، والاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلو وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والتعليم العالى والتربية والتعليم.



جامعات

يتفقد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، غدا، معسكر "قادة المستقبل" لطلاب الجامعة، الذي بدأت فعالياته اليوم، في مقر المعسكر بملاعب الجامعة بالمدينة الجامعية للطلبة ، ويلتقي نصار خلال الزيارة، الطلبة والطالبات، ويتحدث معهم عن أهم القضايا الجامعية والشبابية، ويرافقه خلال الزيارة، الدكتور محمد عثمان الخشت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من الأساتذة.



ويذكر أن معسكر "قادة المستقبل" لطلاب جامعة القاهرة، تطلقه الجامعة لطلابها في الفترة من أول يوليو حتى منتصف أغسطس المقبل، برعاية الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، ضمن أنشطة تنفذها الجامعة لطلابها خلال الإجازة الصيفية، ويشتمل على مجموعة من البرامج والأنشطة الطلابية التي تركز على إكساب الطلاب فن القيادة، والقدرة على اتخاذ القرار وحل المشكلات، ومهارات التفاوض، والمسؤولية الفردية، وتنمية مداركهم نحو الانتماء لوطنه.



أحزاب ونقابات ومجتمع مدنى

ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤتمرا دوليا لمناقشة دور ومسئوليات مؤسسات التوعية التعليمية والإعلامية والثقافية والدينية فى مواجهة التطرف وخطاب الحض على الكراهية والإرهاب، وذلك على مدار يومى الأحد والاثنين ، بمشاركة وفود من مؤسسات وشبكات حقوق الإنسان فى عدد من الدول العربية والأفريقية ووفود من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا ، و من المقرر أن يبدأ المؤتمر أعماله بجلسة عمل مخصصة لإجراء تقييم شامل لكل الجهود فى مجال مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف، وما يعكسه ذلك من تداعيات داعمة لخطاب الحض على الكراهية وعدم قبول الآخر، وانعكاساتها على حالة الأمن والتنمية والاستقرار المجتمعى، ويهدف المؤتمر لبحث إمكانات تفعيل دور مؤسسات التوعية فى عملية المكافحة الشاملة للإرهاب، إلى جانب المكافحة الأمنية، عبر التركيز على مؤسسات التعليم والإعلام والمؤسسة الدينية، لوقف انتشار أفكار التطرف الفكرى والحض على الكراهية.



ويذكر أن محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد أن المؤتمر سيعقد أربع جلسات عمل، تتناول بحث إمكانات النهوض بدور هذه المؤسسات فى بث ونشر القيم الأخلاقية والتربوية والتعايش مع الآخر ونشر ثقافة حقوق الإنسان ورسالة التسامح فى إطار الأخوة الإنسانية التى تحكم علاقات المجتمع الإنسانى المنظم ، ومن المقرر أن يُصدر المؤتمر، فى ختام أعماله بعد غد الاثنين، إعلان القاهرة حول دور مؤسسات التوعية فى مواجهة التطرف والإرهاب وخطاب الحض على الكراهية، وما يتضمنه من أسس فاعلة لحماية حقوق الإنسان ونشر المواطنة وإعلاء قيمة القانون.



أخرى

أعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه سيقام غدا الأحد، قداس الأربعين لشهداء حادث دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.

وأضاف حليم، في بيان عنه، أن الأنبا باسيليوس، أسقف ورئيس الدير، سيترأس صلاة القداس الذي سيقام بكنيسة الشهداء بالدير.