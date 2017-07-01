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رياضة
البدري يحمّل الحظ مسئولية التعادل مع زاناكو
السبت 01 يوليه 2017 06:40 م
البدري يحمّل الحظ مسئولية التعادل مع زاناكو
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البدري يحمّل الحظ مسئولية التعادل مع زاناكو
علي المصري
أعرب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه عن أداء اللاعبين خلال مواجهة زاناكو الزامبي، التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق لعب على الفوز من الدقيقة الأولى.
وقال البدري، عقب المباراة، إن الأهلي لعب على الفوز وحصد "الثلاث نقاط"، وهو ما كشفته الفرص الكثيرة التي صنعها الفريق للتسجيل، لافتًا إلى أن اللاعبين واجهوا سوء حظ غريب خلال لقاء زاناكو.
وأضاف المدير الفني للأهلي أن الفريق أهدر العديد من الفرص، كانت أبرزها الكرة التي ارتطمت بالقائم، كما ضغط على دفاعات زاناكو طيلة أوقات اللقاء، مشيرًا إلى أن الفريق الزامبي لعب أمام الأهلي بطريقة دفاعية خلال المباراتين في مصر وزامبيا، ونجح في الحصول على نقطة في كل لقاء، بفضل سوء التوفيق الذي عانى منه الأهلي.
وأوضح أن الجولة الأخيرة ستكون صعبة على كل الفِرق، فزاناكو سيعاني كثيرًا أمام الوداد على ملعبه، وأيضًا لقاء الأهلي والقطن لن يكون سهلًا، لكنه واثق من قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز وحسم الصعود لدور الثمانية.
وأشار المدير الفني للأهلي إلى رضاه التام عن أداء اللاعبين، ووجّه الشكر لهم عقب المباراة على أدائهم وروحهم خلال المباراة، مضيفًا أن اللاعبين سيطرت عليهم حالة من الحزن؛ لرغبتهم في تحقيق المكسب وحسم الصعود من زامبيا.
ونوّه بأن الفريق يمر بمرحلة إحلال وتجديد كل فترة، وهو نفس الأمر الذي واجهه الأهلي في دور المجموعات، بالموسم الماضي، ولم ينجح في التأهل حينها، لكن حاليًّا الفريق ينافس بقوة على التأهل، ونجح أيضًا في التتويج بلقب الدوري الممتاز للعام الثاني على التوالي.
النادي الأهلي
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