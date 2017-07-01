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سيــارات
كيان- سيات تطرح أرونا بنهاية 2018
السبت 01 يوليه 2017 05:44 م
كيان- سيات تطرح أرونا بنهاية 2018
أخر الأخبار
كيان- سيات تطرح أرونا بنهاية 2018
شريف عيسى
كشفت نهى المليجى، رئيس قطاع سيات بكيان إيجيبت للتجارة وااستثمار، وكلاء سيات، والمستورد الحصرى لسكودا، عن طرح طراز أرونا الجديدة، خلال الربع اﻷخير من 2018.
وتعد أرونا الطراز الثالث الجديد المضاف لعائلة الصانع اﻷسبانى، خلال العام الحالى، بعد تقديمها الأجيال الجديدة من أبيزا وليون، كما أنها تعد الشقيقة الصغرى ﻷتيكا، المنتمي لفئة الكروس أوفر المدمجة.
يقول لوكا دى مو، رئيس مجلس إدارة سيات العالمية، إن الشركة تعمدت استثمار ما يقرب من 900 مليون يورو بهدف تطوير طرازى أبيزا وأرونا، وهو جزء من استثمارات إجمالية تعتزم الشركة اﻷم إنفاقها، خلال الفترة من 2015 وحتى نهاية 2019؛ بهدف إطلاق طراز جديد ينتمى للعلامة التجارية كل 6 أشهر خلال العامين ونصف العام المقبلة.
وكشف عن سعى سيات العالمية لطرح الجيل الخامس الجديد كليًّا من أبيزا خلال الشهر الحالي، على أن يتم كشف النقاب عن أرونا خلال فاعليات معرض فرانكفورت الدولى للسيارات.
كانت مبيعات سيات العالميّة قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الربع اﻷول من العام الحالي، بنسبة بلغت 13.9%، مدعومة بارتفاع الطلب على أتيكا، لتتمكن من بيع 201.3 آلاف سيارة، بقيمة إجمالية قُدرت بـ2.5 مليار يورو.
وخلال الفترة من يناير وحتى مارس 2017 قفزت الأرباح التشغيلية بـ4.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتسجل 56 مليون يورو.
أما على الصعيد المحلى فتمكَّن وكيل سيات بمصر من بيع 700 سيارة، خلال الشهور الخمسة اﻷولى من 2017، فيما تستهدف العلامة التجارية بيع 1200 سيارة بنهاية العام.
سيات
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