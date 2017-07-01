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سيـــاســة
البرلمان يحيل النواب المشاركين بمؤتمر المقاومة الإيرانية للتحقيق
السبت 01 يوليه 2017 05:32 م
مجلس النواب 1
أخر الأخبار
مجلس النواب 1
ياسمين فواز
صرّح المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، بأن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر إحالة النواب الخمسة الذين سافروا إلى فرنسا لحضور المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية، دون الحصول على إذن مسبق من المجلس، إلى مكتب المجلس؛ للتحقيق.
كان النائب نعمان أحمد فتحى البدارى، أحد النواب المشاركين فى مؤتمر المعارضة الإيرانية بالعاصمة الفرنسية باريس، بعنوان "إلى أين تذهب إيران"، قد أعلن انسحابه وجميع النواب المصريين من المؤتمر، وأنهم لم يحضروا أى جلسة من جلساته، مؤكدًا أنهم الآن فى مطار شارل ديجول بباريس فى طريقهم للعودة إلى مصر، بعدما كان مقررًا أن يعودوا الثلاثاء.
جدير بالذكر أن المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أعلن، فى بيان رسمى صادر عن الأمانة، منذ يومين، أن عددًا من النواب وُجّهت لهم دعوات شخصية غير رسمية للسفر إلى فرنسا، لحضور المؤتمر السنوى العام للمعارضة الإيرانية، وانتهى مكتب المجلس إلى عدم الموافقة على حضور المؤتمر أو الإذن للنواب المدعوّين بالسفر، والمجلس ينفى وجود أى تمثيل برلمانى رسمى له بهذا المؤتمر.
مجلس النواب
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