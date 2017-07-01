البرلمان يحيل النواب المشاركين بمؤتمر المقاومة الإيرانية للتحقيق

صرّح المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، بأن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر إحالة النواب الخمسة الذين سافروا إلى فرنسا لحضور المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية، دون الحصول على إذن مسبق من المجلس، إلى مكتب المجلس؛ للتحقيق.





كان النائب نعمان أحمد فتحى البدارى، أحد النواب المشاركين فى مؤتمر المعارضة الإيرانية بالعاصمة الفرنسية باريس، بعنوان "إلى أين تذهب إيران"، قد أعلن انسحابه وجميع النواب المصريين من المؤتمر، وأنهم لم يحضروا أى جلسة من جلساته، مؤكدًا أنهم الآن فى مطار شارل ديجول بباريس فى طريقهم للعودة إلى مصر، بعدما كان مقررًا أن يعودوا الثلاثاء.



