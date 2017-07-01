المالية تمد مهلة تحصيل الضرائب 10 أيام مراعاة للإجازات

وزارة المالية المصرية

مها أبوودن:



قال مسئول بارز فى وزارة المالية، إن مصلحة الضرائب مدت مهلة تحصيل الضريبة عن الإقرارات الضريبية الخاصة بأرباح عام 2015 لمدة 10 أيام تنتهى فى 10 يوليو الجارى، بدلا من 30 يونيو الماضى.



ومن المعروف أن وزارة المالية تعمل وفقا لموسم تحصيل الضرائب بدءا من يناير حتى أبريل دون تحصيل غرامات، كما تمهل الشركات والأفراد حتى نهاية يونيو لتوريد الضريبة مع تحصيل غرامات تأخير.



وأكد المصدر أن مهلة الممتدة 10 أيام هدفها مراعاة إجازة عيد الفطر التى تنتهى فى كافة المأموريات الضريبية غدا الأحد، حتى لا يتضرر أحد من الممولين.



ووفقا لمعلومات حصلت عليها "المال" فإن حصيلة الضرائب جيدة وتخطت المستهدفات التى قدرتها الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى المنصرم 2016/2017.



وبلغت حصيلة الضرائب المتوقعة فى مشروع موازنة العام المنصرم 2016/2017، نحو 434 مليار جنيه، فيما تستهدف وزارة المالية تحصيل نحو 604 مليارات جنيه ضرائب فى العام المالى الجديد، الذى بدأ اليوم السبت، أول يوليو.