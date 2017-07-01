بدء تطوير منطقة على عيد العشوائية بالإسماعيلية

يس طاهر

نادية صابر



استعرض اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، المخطط العام والرسومات الهندسية للمقترحات والبدائل الخاصة بمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة "على عيد" العشوائية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بنطاق الوحدة المحلية لقرية نفيشة، والتى يقطنها نحو ما لايقل عن 1000 أسرة، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية والحفاظ على البيئة والمظهر الجمالى والحضارى.



جاء ذلك في مؤتمرًا موسعًا، للمحافظ، بحضور كافة القيادات المعنية بالمحافظة، فى إطار إستكمال تنفيذ إجراءات خطة المحافظة واستعداداتها للإعلان عن خلوها من العشوائيات خلال العام الجارى 2017.



وأكد المحافظ خلال المؤتمر على تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد، وأعضاء المكتب الاستشارى الهندسى، وممثلى صندوق تطوير العشوائيات والتخطيط العمرانى، لبدء إتخاذ الإجراءات التنفيذية بعد إعداد المقايسة التقديرية وتدبير التمويل المالى اللازم للمشروع، والذى تم اعتماده بمبلغ 68 مليون جنيه.



ومن المقرر أن لا تتجاوز مدة تنفيذ المشروع وانهاؤه بالكامل ما لايزيد عن 12 شهرًا، اعتبارًا من أول يوليو الجارى وتنتهى فى 30 يونيه 2018.



وشدد المحافظ على سرعة إعداد وتنفيذ خريطة معلوماتية مدققة تتضمن حصر كافة الحالات الواقعة داخل حيز المنطقة، وتصنيفها وتحديد أوضاع الملكيات والتقنيين بالمنطقة وفقاً للحصر الميدانى الفعلى على الطبيعة لتحديد آليات التعامل معها وإعداد وتجهيز المنطقة لبدء تنفيذ إجراءات التطوير والإحلال والتجديد الشامل للمنطقة والسير فى إجراءات ترفيقها.



يأتى ذلك بالتزامن مع بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطوير منطقة خلف الكوكاكولا بحى ثالث، والتى تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع، وتشمل إقامة عمارة سكنية تضم 25 شقة وتخصيص 11 قطعة أرض بمساحة 110 مترًا مربعًا لكل منها، لتخصيصها لتعويض سكان تلك المنطقة إضافة إلى حديقة ومنطقة خدمية، على أن لا تستغرق مدة التنفيذ لتطويرها أكثر من 6 أشهر على الأكثر.