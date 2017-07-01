EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
عقـــارات
بدء تطوير منطقة على عيد العشوائية بالإسماعيلية
السبت 01 يوليه 2017 03:25 م
يس طاهر
أخر الأخبار
يس طاهر
نادية صابر
استعرض اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، المخطط العام والرسومات الهندسية للمقترحات والبدائل الخاصة بمشروع تطوير ورفع كفاءة منطقة "على عيد" العشوائية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بنطاق الوحدة المحلية لقرية نفيشة، والتى يقطنها نحو ما لايقل عن 1000 أسرة، ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية والحفاظ على البيئة والمظهر الجمالى والحضارى.
جاء ذلك في مؤتمرًا موسعًا، للمحافظ، بحضور كافة القيادات المعنية بالمحافظة، فى إطار إستكمال تنفيذ إجراءات خطة المحافظة واستعداداتها للإعلان عن خلوها من العشوائيات خلال العام الجارى 2017.
وأكد المحافظ خلال المؤتمر على تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد، وأعضاء المكتب الاستشارى الهندسى، وممثلى صندوق تطوير العشوائيات والتخطيط العمرانى، لبدء إتخاذ الإجراءات التنفيذية بعد إعداد المقايسة التقديرية وتدبير التمويل المالى اللازم للمشروع، والذى تم اعتماده بمبلغ 68 مليون جنيه.
ومن المقرر أن لا تتجاوز مدة تنفيذ المشروع وانهاؤه بالكامل ما لايزيد عن 12 شهرًا، اعتبارًا من أول يوليو الجارى وتنتهى فى 30 يونيه 2018.
وشدد المحافظ على سرعة إعداد وتنفيذ خريطة معلوماتية مدققة تتضمن حصر كافة الحالات الواقعة داخل حيز المنطقة، وتصنيفها وتحديد أوضاع الملكيات والتقنيين بالمنطقة وفقاً للحصر الميدانى الفعلى على الطبيعة لتحديد آليات التعامل معها وإعداد وتجهيز المنطقة لبدء تنفيذ إجراءات التطوير والإحلال والتجديد الشامل للمنطقة والسير فى إجراءات ترفيقها.
يأتى ذلك بالتزامن مع بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطوير منطقة خلف الكوكاكولا بحى ثالث، والتى تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع، وتشمل إقامة عمارة سكنية تضم 25 شقة وتخصيص 11 قطعة أرض بمساحة 110 مترًا مربعًا لكل منها، لتخصيصها لتعويض سكان تلك المنطقة إضافة إلى حديقة ومنطقة خدمية، على أن لا تستغرق مدة التنفيذ لتطويرها أكثر من 6 أشهر على الأكثر.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا