EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
رجال أعمال الإسكندرية: تأثير زيادات الوقود سيظهر خلال أيام
السبت 01 يوليه 2017 02:25 م
جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية
أخر الأخبار
جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية
لم تتم زيادة الكفاءة فى الصناعة الوطنية بالتزامن مع زيادة تلك الأسعار
معتز محمود
قال أمير واصف رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الزيادات المتوالية التى تشهدها أسعار الوقود خلال الأشهر الماضية تصعب قدرة المواطنين على التأقلم مع آثارها.
وأضاف لـ "المال" أن الزيادة التى أقرتها الحكومة على أسعار المحروقات ستصاحبها موجة تضخمية تنعكس على الصناعة، خاصة أنها ستشمل رفع أسعار الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى.
وتابع: مازال مبكرًا الحكم على تأثير تلك الزيادات على الصناعة، متوقعا أن تبدأ هذه الآثار الظهور خلال أيام.
وأشار واصف الى أن هذه الزيادة تأتى بعد أشهر من الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الطاقة بعد تعويم الجنيه، والتى لا يزال بعض فئات وقطاعات من المواطنين لم تتمكن من التعود عليها.
واعتبر رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أنه قد يكون مقبولا زيادة تلك الاسعار فى حال ما اذا رافقتها اصلاحات حقيقية تزيد الكفاءة فى الصناعة،وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وكانت الحكومة قد قررت صباح أمس الأول الخميس الموافق 29/6/2017 تحريك أسعار المشتقات البترولية لتصبح ثانى زيادة لها فى أقل من عام.
دعم الوقود
تعويم الجنيه
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا