رجال أعمال الإسكندرية: تأثير زيادات الوقود سيظهر خلال أيام

جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية

لم تتم زيادة الكفاءة فى الصناعة الوطنية بالتزامن مع زيادة تلك الأسعار



معتز محمود



قال أمير واصف رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الزيادات المتوالية التى تشهدها أسعار الوقود خلال الأشهر الماضية تصعب قدرة المواطنين على التأقلم مع آثارها.



وأضاف لـ "المال" أن الزيادة التى أقرتها الحكومة على أسعار المحروقات ستصاحبها موجة تضخمية تنعكس على الصناعة، خاصة أنها ستشمل رفع أسعار الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى.



وتابع: مازال مبكرًا الحكم على تأثير تلك الزيادات على الصناعة، متوقعا أن تبدأ هذه الآثار الظهور خلال أيام.



وأشار واصف الى أن هذه الزيادة تأتى بعد أشهر من الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الطاقة بعد تعويم الجنيه، والتى لا يزال بعض فئات وقطاعات من المواطنين لم تتمكن من التعود عليها.



واعتبر رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أنه قد يكون مقبولا زيادة تلك الاسعار فى حال ما اذا رافقتها اصلاحات حقيقية تزيد الكفاءة فى الصناعة،وهو ما لم يحدث حتى الآن.



وكانت الحكومة قد قررت صباح أمس الأول الخميس الموافق 29/6/2017 تحريك أسعار المشتقات البترولية لتصبح ثانى زيادة لها فى أقل من عام.