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اقتصاد وأسواق
أسعار الخضراوات تواصل التراجع لزيادة المعروض
السبت 01 يوليه 2017 01:41 م
الخضراوات والفواكه
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الأسماك والخضراوات يتصدران سباق ارتفاع الأسعار
الخضراوات والفواكه
الصاوى أحمد
واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة تراجعها المستمر منذ الفترة التى سبقت إجازة عيد الفطر، وسجل سعر كيلو الطماطم والبصل 2.5 جنيها لكل صنف اليوم بدلا من 4 جنيهات،والكوسة 4 جنيهات بدلا من 6 قبل العيد.
وأكد تجار فى أسواق الجيزة لـ"المـال " تراجع أسعار الباذنجان الأبيض والعروس لـ2 جنيه بدلا من 3 جنيهات قبل العيد،والبامية بين 8 إلى 15 جنيها والليمون بين 20 الى 30 جنيها،والفلفل الألوان6 جنيهات،والرومى 6 جنيهات،والبلدى 8 جنيهات مرجعين أسباب ذلك الانخفاض إلى زيادة حجم المعروض حاليا.
ولفت التجار الى أن سعر الملوخية يبلغ 4 جنيهات،والبطاطس بين 2 الى 4 جنيهات، وورق العنب15 جنيها،والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة،والخيار بين 2 الى 4 جنيهات،والثوم البلدى 15 جنيها،والجزر 3 جنيهات، والبصل الأحمر يبلغ 3.5 جنيه، والثوم الصينى 15 جنيها، والبصل الأبيض 2.5 جنيهو.
وعلى صعيد الفاكهة، فقد تراجع التفاح البلدى لـ3.5 جنيه بدلا من 7.5 والعنب الأحمر والأصفر بـ5 بدلا من 10 جنيهات والمانجو 15 جنيها والبرقوق البلدي12 جنيها والمشمش 12 أيضا والخوخ4 جنيهات،والبطيخة بين 10 الى 30جنيها للواحدة والكانتالوب 4.5 جنيه للكيلو.
أسعار الخضروات
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