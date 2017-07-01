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سيـــاســة
السيسي يمنح رؤساء الهيئات القضائية السابقين وسام الجمهورية
السبت 01 يوليه 2017 12:32 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
المال - خاص
منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من القاضي مصطفى جمال الدين محمد شفيق، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار على زكى نبوى سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار على محمد محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق.
وأعرب الرئيس عن خالص التقدير لرؤساء الهيئات القضائية السابقين، مشيرًا إلى أن تكريمهم جاء لما بذلوه من جهد، وتفانيهم في تحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم، لنصرة العدالة وتطبيق القانون.
وأكد الرئيس أن المكرمين كانوا بمثابة القدوة المشرفة، ومثالًا يحتذى به في إعلاء المصلحة الوطنية لما فيه الخير للوطن، مشيدًا بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري.
وعقب ذلك، شهد الرئيس أداء حلف اليمين لكل من القاضى مجدى محمود طه أبو العلا، رئيس محكمة النقض، والمستشار حسين عبده خليل، رئيس محكمة النقض، والمستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وعقد الرئيس اجتماعًا مع رؤساء الهيئات القضائية الجدد، حيث أكد حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، واحترامه مؤسسة القضاء، باعتبارها إحدى المؤسسات الوطنية المهمة في الدولة، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات الذى أقره الدستور، مشيرًا إلى أهمية العمل المتواصل، لتمكين المصريين من حقوقهم وضمان حرياتهم وتعريفهم بمسئولياتهم.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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