مباشر إنترناشيونال تتصدر تداولات بورصة النيل

شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية

مصطفى طلعت



تصدرت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية المالية، ترتيب شركات السمسرة، من حيث قيمة التداول - بورصة النيل، خلال الربع الثانى من العام الحالى، وذلك بتداولات بلغت 19.67 مليون جنيه، وأحجام تداول 23.36 مليون ورقة مالية، وعدد عمليات 3.1 ألف عملية، مستحوذة على حصة سوقية 7.67%.



وقال تقرير صادر عن البورصة المصرية، حصلت "المال" على نسخة منه، إن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية احتلت المرتبة الثانية، بقيمة تداولات 13.64 مليون جنيه، وأحجام تداول 13.79 مليون ورقة مالية، وعدد عمليات 1.87 ألف عملية، وحصة سوقية قدرها 5.3%.



يذكر أن المؤشر الرئيسى "EGX30"، ارتفع خلال التعاملات الربعية، بنسبة 3.1% مسجلا مستوى 13396 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة كبيرة بلغت 14% ليغلق عند 649 نقطة، كما ارتفع الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة 13.7% ليصل إلى مستوى 1509 نقطة.